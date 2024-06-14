ТОЧНО поборется за звание «Девелопер года» на всероссийской премии Urban Awards

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • ЖК «Светский лес» © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    ЖК «Светский лес» © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) вышел в финал всероссийской строительной премии Urban Awards сразу в трех номинациях

ТОЧНО поборется за звание «Девелопер года». Конкуренцию ему составят 13 ведущих региональных и федеральных застройщиков.

Шорт-лист этой номинации составили с помощью «народного голосования» в телеграм-канале премии. ГК ТОЧНО вошла в пятерку финалистов, собрав более 1200 голосов зрителей.

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В финал Urban Awards вышли и два пректа ТОЧНО: жилой комплекс «Барса»* в Новороссийске претендует на звание «Самого инвестиционно привлекательного проекта в ЮФО», а «Светский лес»** в Сочи заявлен в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса».

Победителей всех номинаций объявят 20 июня на торжественной церемонии Urban Awards в Сочи.

Премия Urban Awards выявляет самые качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры и развития городской среды в России. Ее проводят с 2009 года, организатор — ООО «Интернет-проекты». В 2024 году участники подали около 330 заявок, которые оценивали по 100 критериям.

  • ЖК «Роялта» © Фото пресс-службы ГК ТОЧО
    ЖК «Роялта» © Фото пресс-службы ГК ТОЧО
  • ЖК «Барса» © Фото пресс-службы ГК ТОЧО
    ЖК «Барса» © Фото пресс-службы ГК ТОЧО

Как писали Юга.ру, в 2023 году южная резиденция «Роялта»*** девелопера ТОЧНО победила в номинации «Лучшая курортная недвижимость премиум-класса», а жилой район «Патрики»**** получил награду «Премьера года — жилой комплекс бизнес-класса Краснодарского края». Годом ранее микрорайон «Родные Просторы»***** вышел в полуфинал премии в номинации «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры».

*Застройщик ООО «СЗ МЕГАСТРОЙ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
**Застройщик ООО «СЗ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
***Застройщик ООО «СЗ РОЯЛТА». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
****Застройщик ООО «СЗ КАПИТАЛЪ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
*****Застройщик ООО «СЗ ЮГСТРОЙИМПЕРИАЛ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

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