ТОЧНО поборется за звание «Девелопер года» на всероссийской премии Urban Awards

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) вышел в финал всероссийской строительной премии Urban Awards сразу в трех номинациях

ТОЧНО поборется за звание «Девелопер года». Конкуренцию ему составят 13 ведущих региональных и федеральных застройщиков.

Шорт-лист этой номинации составили с помощью «народного голосования» в телеграм-канале премии. ГК ТОЧНО вошла в пятерку финалистов, собрав более 1200 голосов зрителей.

В финал Urban Awards вышли и два пректа ТОЧНО: жилой комплекс «Барса»* в Новороссийске претендует на звание «Самого инвестиционно привлекательного проекта в ЮФО», а «Светский лес»** в Сочи заявлен в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса».

Победителей всех номинаций объявят 20 июня на торжественной церемонии Urban Awards в Сочи.

Премия Urban Awards выявляет самые качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры и развития городской среды в России. Ее проводят с 2009 года, организатор — ООО «Интернет-проекты». В 2024 году участники подали около 330 заявок, которые оценивали по 100 критериям.

ЖК «Роялта» © Фото пресс-службы ГК ТОЧО

ЖК «Барса» © Фото пресс-службы ГК ТОЧО

Как писали Юга.ру, в 2023 году южная резиденция «Роялта»*** девелопера ТОЧНО победила в номинации «Лучшая курортная недвижимость премиум-класса», а жилой район «Патрики»**** получил награду «Премьера года — жилой комплекс бизнес-класса Краснодарского края». Годом ранее микрорайон «Родные Просторы»***** вышел в полуфинал премии в номинации «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры».