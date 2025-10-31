Застройщик из Краснодарского края вошел в пятерку лидеров рейтинга Forbes

Forbes опубликовал рейтинг уверенности российских застройщиков, отметив лидеров в трех категориях: массовое жилье, жилье бизнес- и премиум-класса

Forbes составил рейтинг уверенности российских застройщиков в 2025 году. ГК ТОЧНО заняла пятое место и стала единственным девелопером из Краснодарского края, который лидировал в рейтинге. Аналитики отметили застройщиков в трех категориях: массовое жилье, жилье бизнес- и премиум-класса.

ГК ТОЧНО получила 13,08 балла в категории «массовое жилье», обойдя «А101», Бруснику и «Гранель». По сравнению с прошлым годом из топ-10 в сегменте массового жилья исчез краснодарский девелопер Dogma.

При составлении рейтинга аналитики изучили выручку, динамику роста, объем портфеля и темпы реализации. Выручка ТОЧНО за 2024 год составила 35,5 млрд рублей.