ГК ТОЧНО признали самым динамично развивающимся застройщиком России по итогам 2024 года

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Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Краснодарский застройщик ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) возглавил рейтинг динамики развития среди российских девелоперов портала ЕРЗ.РФ

По итогам 2024 года ГК ТОЧНО набрала 110 баллов в рейтинге портала ЕРЗ.РФ.

В методологии учитывали комплекс факторов:

  • объем текущего строительства;
  • объем ввода жилья;
  • потребительские качества жилых комплексов;
  • количество регионов присутствия;
  • число строящихся жилых комплексов.

За год ГК ТОЧНО улучшила свои позиции в отрасли. Компания поднялась на три места по объему текущего строительства, а в рейтинге по вводу жилья в эксплуатацию — с 27-го на 18-е место. География присутствия застройщика расширилась с двух до шести регионов, а количество строящихся ЖК увеличилось с 11 до 13.

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«Наш успех — результат слаженной работы команды. На протяжении 11 лет мы не просто строим квадратные метры, а формируем среду для качественной жизни. Подтверждаем это на практике: не только стали первым региональным застройщиком в топ-3 страны по масштабу строительства, но и возглавили рейтинг самых надежных девелоперов РФ.  В новом году задаем высокую планку — расширяем территорию присутствия ТОЧНО. Уже вышли в Ростов, Зеленодольск и Казань, готовимся к запуску в Тюмени. Это для нас новый вызов и серьезная ответственность. Уверены, что справимся», — рассказал бизнесмен, владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.

Эксперты портала ЕРЗ.РФ отметили, что ключевым фактором лидерства ГК ТОЧНО стал выход с масштабными проектами в Ростовскую область в декабре 2024 года. Это позволило компании войти в тройку крупнейших застройщиков страны по объему строительства.

  • © Скриншот с сайта ЕРЗ.РФ
    © Скриншот с сайта ЕРЗ.РФ

Как писали Юга.ру, в декабре 2024 года ГК ТОЧНО наградили за вклад в развитие юга России.

Благоустройство ГК ТОЧНО Жилье Краснодар Недвижимость Строительство

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