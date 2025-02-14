ГК ТОЧНО признали самым динамично развивающимся застройщиком России по итогам 2024 года

За год ГК ТОЧНО улучшила свои позиции в отрасли. Компания поднялась на три места по объему текущего строительства, а в рейтинге по вводу жилья в эксплуатацию — с 27-го на 18-е место. География присутствия застройщика расширилась с двух до шести регионов, а количество строящихся ЖК увеличилось с 11 до 13.

«Наш успех — результат слаженной работы команды. На протяжении 11 лет мы не просто строим квадратные метры, а формируем среду для качественной жизни. Подтверждаем это на практике: не только стали первым региональным застройщиком в топ-3 страны по масштабу строительства, но и возглавили рейтинг самых надежных девелоперов РФ. В новом году задаем высокую планку — расширяем территорию присутствия ТОЧНО. Уже вышли в Ростов, Зеленодольск и Казань, готовимся к запуску в Тюмени. Это для нас новый вызов и серьезная ответственность. Уверены, что справимся», — рассказал бизнесмен, владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.

Эксперты портала ЕРЗ.РФ отметили, что ключевым фактором лидерства ГК ТОЧНО стал выход с масштабными проектами в Ростовскую область в декабре 2024 года. Это позволило компании войти в тройку крупнейших застройщиков страны по объему строительства.