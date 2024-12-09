ГК ТОЧНО вошла в топ-3 самых надежных застройщиков России

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) вошел в тройку самых надежных застройщиков России по версии отраслевого портала Всеостройке.рф

Обновлённый рейтинг надежности девелоперов от Всеостройке.рф учитывает количество регионов присутствия, объемы текущего строительства и ввода жилья. Дополнительно на позицию влияет средняя оценка жителей проектов застройщика на сервисах «Яндекс» и 2GIS, а также общественное голосование на портале.

В рейтинге собрали более 2,6 тыс. строительных компаний со всей страны. По итогам первой половины декабря ТОЧНО заняла в нем третью строчку. Девелопер работает на рынке недвижимости с 2013 года. Сегодня группа компаний входит в список системообразующих предприятий страны и в топ-10 крупнейших застройщиков РФ по объемам строительства.

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В общем портфеле ГК ТОЧНО — более 3,5 млн кв. метров жилья и коммерческой недвижимости. География проектов охватывает 12 городов в 5 регионах страны.

ГК ТОЧНО не просто строит жилые объекты, а создает инфраструктуру для комфортной жизни: зеленые территории, детские сады, школы, поликлиники, храмы, фитнес-центры, инклюзивные площадки, парки и бульвары. В 2024-м девелопера признали лидером ЮФО по комплексному развитию территорий.

В конце ноября ГК ТОЧНО вышла в новый регион — Ростовскую область — с амбициозным проектом жилого района «Столицыно»* площадью 42 га. Инвестиции в проект — 57 млрд рублей.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

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Сейчас ГК ТОЧНО реализует 15 проектов. Активнее всего — на черноморском побережье, где лидерует по объёмам строительства. Суммарно девелопер инвестирует в «морские» проекты 116,9 млрд руб.

В строительстве ГК ТОЧНО характеризует инновационность, уважение к истории городов и качественный результат. Бренд ТОЧНО объединяет производство стройматериалов, парк специализированной строительной техники, сервисные компании, сеть фитнес-клубов, благотворительный фонд и сервисы для создания современной инфраструктуры жилых комплексов.

© Фото пресс-службы ТОЧНО

*Застройщик — ООО «СЗ ССК Аксай». Бренд — ТОЧНО. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.