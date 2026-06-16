Жители Ростовской области пожаловались на перебои с бензином и его подорожание

Ростовская область

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

В Ростовской области рассказали об ограничениях при покупке бензина. Власти заявили, что никаких мер не вводили

В середине июня жители Ростовской области пожаловались на подорожание и ограничения продажи топлива. Под постами в телеграм-канале губернатора региона Юрия Слюсаря они оставили множество комментариев. По их словам, бензин отсутствует на многих заправках, особенно 95-й. При этом цены за литр повысились до 100 рублей. Другие жители области рассказали об ограничениях на АЗС — не больше 15 литров на машину.

Власти Кубани признали перебои с топливом на 15 АЗС:

Собрали комментарии пользователей:

  • «Дайте разъяснение, по какой причине в Таганроге практически на всех заправках цена 95-го бензина — 96—100 рублей. И предупредили работники, что это не предел».
  • «Уберите запрет на заправках заправляться в канистры. Люди заправляют для генераторов, сельхозтехники. Ведь есть большая разница, когда человек приезжает с огромными бочками и с одной канистрой».
  • «В чем заключается ограничение по продаже бензина в Таганроге? Не больше 15 литров на машину. Где этот указ и закон о введении данных ограничений?»
  • «Сейчас проходил увлекательный квест «Заправься 95-м бензином». Новочеркасск: «Газпром», «Лукойл», «Космос» — бензина нет. «Флеш» — бензина нет. Аксай: «Газпром» — только 92-й, «Лукойл» — 95-й по 80,99 рубля. За сутки цена подскочила на 10%».
  • «Что с топливом в Волгодонске? На половине заправок нет его совсем, на тех, на которых есть, ценник космический. 95-й от 85 рублей».

Представители правительства Ростовской области ответили на жалобы жителей и заявили, что не вводили в регионе ограничения на продажу топлива. Однако на заправках небольших организаций могут быть перебои с бензином «в связи с организацией закупочных процедур».

«Вместе с тем ограничения могут быть установлены организациями. Минпромэнерго Ростовской области не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность юридических лиц», — сказано в сообщении. 

Как писали Юга.ру, россиянам разрешили продавать бензин пониженного класса на фоне топливного кризиса.

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