Жалят и загрязняют берег. Туристы пожаловались на «медузное желе» в Черном и Азовском морях
На побережье Крыма и Краснодарского края туристы заметили большое количество медуз, заполонивших акватории морей
18 июня телеграм-канал Baza сообщил о нашествии медуз на побережьях Черного и Азовского морей. Желетелые организмы жалят туристов и загрязняют берег, превращаясь на солнце в «медузное желе».
Отдыхающие рассказали, что медузы заполонили побережье в районе поселка Курортное (Крым), села Прибрежное (Крым) и поселка Лазаревское (Краснодарский край).
Туристы отметили, что большое количество желетелых появилось в этом году почти на месяц раньше обычного. В 2025 году, например, «кисельные берега» из медуз отдыхающие наблюдали ближе к концу июля.
Отметим, что в Азовском море скопления медуз образовались из-за высокой солености воды. В октябре 2025 года Юга.ру писали, что в водоеме был зафиксирован рекордный уровень солености — 16%. Причиной стало уменьшение стока рек Дона и Кубани в Азовское море.
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Именно поэтому медузы массово заполняют побережье: прогретая вода и высокая соленость создают идеальные условия для их роста и размножения. При этом проблема нашествия желетелых организмов, которые вредят экологии Азовского моря, существует уже давно. Ученые разрабатывают различные способы борьбы с медузами и варианты их использования — например, предлагают солить их, делать из них чипсы и крекеры, а также добавлять в бетон.
Массовое скопление беспозвоночных в Черном море специалисты объясняют обилием кормовой базы и усилением течений, которые выносят морских обитателей к берегу.
Как писали Юга.ру, 17 июня два пляжа в поселке Темрюкского района получили разрешения Роспотребнадзора.