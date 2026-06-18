Жалят и загрязняют берег. Туристы пожаловались на «медузное желе» в Черном и Азовском морях

18 июня телеграм-канал Baza сообщил о нашествии медуз на побережьях Черного и Азовского морей. Желетелые организмы жалят туристов и загрязняют берег, превращаясь на солнце в «медузное желе».

Отдыхающие рассказали, что медузы заполонили побережье в районе поселка Курортное (Крым), села Прибрежное (Крым) и поселка Лазаревское (Краснодарский край).

Туристы отметили, что большое количество желетелых появилось в этом году почти на месяц раньше обычного. В 2025 году, например, «кисельные берега» из медуз отдыхающие наблюдали ближе к концу июля.

Отметим, что в Азовском море скопления медуз образовались из-за высокой солености воды. В октябре 2025 года Юга.ру писали, что в водоеме был зафиксирован рекордный уровень солености — 16%. Причиной стало уменьшение стока рек Дона и Кубани в Азовское море.