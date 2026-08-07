В центре Краснодара 15 улиц полностью остались без света из-за энергоаварии

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Центральном округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии

Днем 7 августа МЦУ Краснодара сообщил в телеграм-канале, что в городе произошло повреждение на линии электропередачи. Отключились ПС «НПЗ-11» и 19 трансформаторных подстанций. 

Где в Краснодаре в августе отключат горячую воду:

В связи с этим в Центральном округе без света остались улицы:

  • Гимназическая;
  • Гоголя;
  • Гудимы;
  • Захарова;
  • Коммунаров;
  • Комсомольская;
  • Красная;
  • Красноармейская;
  • Мира;
  • Постовая;
  • Пушкина;
  • Речная;
  • Седина;
  • Советская;
  • Станкостроительная.

Сроки устранения аварии не уточняются.

Как писали Юга.ру, около 8 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за жары и перегрузки сетей.

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