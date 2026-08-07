В центре Краснодара 15 улиц полностью остались без света из-за энергоаварии
В Центральном округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии
Днем 7 августа МЦУ Краснодара сообщил в телеграм-канале, что в городе произошло повреждение на линии электропередачи. Отключились ПС «НПЗ-11» и 19 трансформаторных подстанций.
Где в Краснодаре в августе отключат горячую воду:
В связи с этим в Центральном округе без света остались улицы:
- Гимназическая;
- Гоголя;
- Гудимы;
- Захарова;
- Коммунаров;
- Комсомольская;
- Красная;
- Красноармейская;
- Мира;
- Постовая;
- Пушкина;
- Речная;
- Седина;
- Советская;
- Станкостроительная.
Сроки устранения аварии не уточняются.
Как писали Юга.ру, около 8 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за жары и перегрузки сетей.