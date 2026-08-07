В центре Краснодара 15 улиц полностью остались без света из-за энергоаварии

В Центральном округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии

Днем 7 августа МЦУ Краснодара сообщил в телеграм-канале, что в городе произошло повреждение на линии электропередачи. Отключились ПС «НПЗ-11» и 19 трансформаторных подстанций.

Где в Краснодаре в августе отключат горячую воду: Список адресов

В связи с этим в Центральном округе без света остались улицы: Гимназическая;

Гоголя;

Гудимы;

Захарова;

Коммунаров;

Комсомольская;

Красная;

Красноармейская;

Мира;

Постовая;

Пушкина;

Речная;

Седина;

Советская;

Станкостроительная. Сроки устранения аварии не уточняются.