В аэропорту Сочи некоторые пассажиры ждут вылета почти двое суток — задерживаются больше 100 рейсов

Краснодарский край

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Из-за закрытий воздушного пространства Сочи тысячи пассажиров не могут улететь с курорта и прилететь на него

В аэропорту Сочи уже несколько дней подряд периодически закрывают воздушное пространство из-за угрозы атак БПЛА. Сейчас авиагавань работает по фактическому расписанию.

Согласно данным онлайн-табло, на вылет задерживаются 57 рейсов. Жители и гости курорта с 5 августа не могут вылететь в Красноярск и Омск. Задержка составляет почти двое суток.

  • © Скриншот с сайта aeraero.ru
    © Скриншот с сайта aeraero.ru

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С 6 августа пассажиры ожидают рейсов в Нижний Новгород, Москву, Череповец, Ульяновск, Самару, Нижнекамск, Тель-Авив, Батуми, Новосибирск, Сургут, Тюмень, Екатеринбург, Минск, Уфу.

С 7 на 8 августа перенесли вылеты в Челябинск, Нижний Новгород, Самару, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск, Тюмень, Красноярск, Пермь, Омск, Уфу.

На прилет задерживаются 45 рейсов из Екатеринбурга, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Ухты, Самары, Батуми, Челябинска, Казани, Минеральных Вод, Ульяновска, Нижнекамска, Тель-Авива, Ижевска, Новосибирска, Перми, Тюмени, Омска, Тбилиси, Кемерова, Еревана, Чебоксар, Кирова. 12 рейсов отменили.

Пассажирам рекомендуют отслеживать статус своих рейсов через онлайн-табло, на сайте аэропорта и сайтах авиакомпаний.

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