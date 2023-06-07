В Краснодаре появился «Человек, смотрящий в море». Но он смотрит на Кубань
В Краснодаре разместили копию арт-объекта фестиваля «Таврида. АРТ»
В сквере имени 80-летия образования края появился новый арт-объект «Человек, смотрящий в море». Рядом с ним расположен QR-код, с помощью которого можно узнать о фестивале «Таврида. АРТ», сообщает мэрия Краснодара. Он пройдет с 17 по 21 августа в Судаке.
«В этом году фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ» объединит на одной площадке яркие шоу с участием звёзд, демонстрацию достижений науки и искусства, показы работ современных художников, дизайнеров и модельеров, премьеры кино и театральных постановок», — поделились организаторы «Таврида. АРТ».
Оригинал «Человека, смотрящего в море» находится на территории парка «Таврида. АРТ». Его создал художник Сергей Паукер-Бравин в 2019 году. 15-метровая фигура стала символом арт-кластера «Таврида».
Правда, в Краснодаре арт-объект смотрит на реку Кубань.
Летом этого года скульптуры, рассказывающие о фестивале, также установили в Сочи, Ростове-на-Дону, Симферополе и Севастополе.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре появились скульптуры динозавров из офисной техники от студии Stenaclub. Первый такой объект 6 мая заметили в парке «Краснодар». Позже динозавры в стиле трэш-арт из старой оргтехники добрались до ТЦ «Мега Адыгея-Кубань».