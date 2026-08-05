Преступление как шоу. В Краснодаре посмотрят и обсудят фильм «Чикаго»

Учасники посмотрят ленту, после чего обсудят его и текст журналистки Морин Даллас Уоткинс. Авторка работала репортером в газете Chicago Tribune и освещала громкие судебные процессы.

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 8 августа киновстречу, посвященную театральной пьесе «Чикаго» 1926 года и одноименному фильму 2002-го. Мероприятие проведет филолог Анастасия Чернова.

Программа:

Как мюзикл соединяет сразу несколько языков (газетную хронику, судебную риторику, исповедь, рекламный слоган, эстрадный номер и криминальную сенсацию)?

Почему героини говорят о насилии языком шоу?

Для чего адвокат превращает факты в выгодный сюжет?

Почему публика готова простить преступление, но не готова простить скуку?

Действие происходит в Чикаго 1920-х годов, в эпоху джаза и сухого закона. В центре сюжета оказываются две танцовщицы. Домохозяйка Рокси Харт убивает своего любовника и попадает в тюрьму. Звезду водевиля Вэлму Келли арестовывают за убийство мужа и сестры.

В тюрьме они становятся соперницами в борьбе за внимание публики и прессы. Их судьбу берет в свои руки адвокат Билли Флинн.

Фильм снял режиссер Роб Маршалл. Картина имела огромный успех и собрала множество наград, включая шесть «Оскаров», в том числе как лучший фильм. Это был первый мюзикл, получивший главную награду Американской киноакадемии почти за 35 лет.

Встреча состоится 8 августа. Подробности можно уточнить у организаторов.