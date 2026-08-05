Преступление как шоу. В Краснодаре посмотрят и обсудят фильм «Чикаго»

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из фильма «Чикаго» © Скриншот видео с youtube-канала «The Music Man»
    Кадр из фильма «Чикаго» © Скриншот видео с youtube-канала «The Music Man»

Краснодарцев приглашают на киновстречу, посвященную театральной пьесе и фильму «Чикаго» (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 8 августа киновстречу, посвященную театральной пьесе «Чикаго» 1926 года и одноименному фильму 2002-го. Мероприятие проведет филолог Анастасия Чернова.

Учасники посмотрят ленту, после чего обсудят его и текст журналистки Морин Даллас Уоткинс. Авторка работала репортером в газете Chicago Tribune и освещала громкие судебные процессы.

Трагический треугольник:

Программа:

  • Как мюзикл соединяет сразу несколько языков (газетную хронику, судебную риторику, исповедь, рекламный слоган, эстрадный номер и криминальную сенсацию)?
  • Почему героини говорят о насилии языком шоу?
  • Для чего адвокат превращает факты в выгодный сюжет?
  • Почему публика готова простить преступление, но не готова простить скуку?

Действие происходит в Чикаго 1920-х годов, в эпоху джаза и сухого закона. В центре сюжета оказываются две танцовщицы. Домохозяйка Рокси Харт убивает своего любовника и попадает в тюрьму. Звезду водевиля Вэлму Келли арестовывают за убийство мужа и сестры.

В тюрьме они становятся соперницами в борьбе за внимание публики и прессы. Их судьбу берет в свои руки адвокат Билли Флинн.

Фильм снял режиссер Роб Маршалл. Картина имела огромный успех и собрала множество наград, включая шесть «Оскаров», в том числе как лучший фильм. Это был первый мюзикл, получивший главную награду Американской киноакадемии почти за 35 лет.

Встреча состоится 8 августа. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 6 августа в кино покажут балет Рудольфа Нуреева «Лебединое озеро».

Афиша Кино Краснодар Развлечения События Театры

Новости

Преступление как шоу. В Краснодаре посмотрят и обсудят фильм «Чикаго»
В Краснодаре сломался старинный дуб. Ему 586 лет, и он должен выжить
В Краснодаре на лекции расскажут лайфхаки винного туризма
«Снова чернота и вонь»: на пляжах Анапы появились гниющие водоросли
Жителю Анапы прокололи легкое во время иглоукалывания: суд обязал медицинский центр выплатить компенсацию
Оперштаб Кубани запустил каналы для сообщений об угрозе атак БПЛА

Лента новостей

Реклама на сайте