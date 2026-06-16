Организатора морского сообщения Сочи — Трабзон приговорили к условному сроку

Краснодарский край

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  • Морпорт Сочи © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Морпорт Сочи © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Центральный районный суд Сочи приговорил директора «СВС Шиппинг» к двум годам условно и штрафу

15 июня ТАСС сообщил, что Центральный районный суд Сочи завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Туркменяна, директора компании «СВС Шиппинг», который в 2025 году пытался возобновить паромное сообщение между Сочи и турецким Трабзоном. Предпринимателя признали виновным в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ) и приговорили к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 100 тысяч рублей. При вынесении приговора суд учел личные обстоятельства подсудимого: Туркменян является пенсионером, ветераном боевых действий и участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Сам предприниматель на протяжении всего процесса вину не признавал.

Согласно материалам следствия, уголовное преследование не связано с транспортными проектами Туркменяна — речь идет о выводе 22 млн рублей в теневой оборот по фиктивным документам в рамках его строительного бизнеса. Средства перечислялись под видом оплаты товаров по несуществующим контрактам.

Имя Туркменяна стало широко известно осенью 2025 года, когда его компания объявила о возобновлении рейсов на пароме Seabridge — первом за 14 лет регулярном морском сообщении между Сочи и Трабзоном.

Осенью 2026 года из Сочи запустят морские круизы на Мальту и в Италию:

Напомним, что сроки первого рейса неоднократно переносились. Когда судно наконец вышло из Трабзона 5 ноября 2025 года, власти Кубани запретили ему войти в морской порт Сочи. Паром с 20 пассажирами на борту трое суток простоял на рейде, после чего вернулся в Трабзон.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объяснил, что портовая инфраструктура Сочи не готова к приему грузопассажирских судов, а расположение морвокзала в центре города создает дополнительные трудности. При этом сам Туркменян направлял открытое письмо губернатору, утверждая, что все разрешения на рейсы получены, а регистрация линии утверждена Росморречфлотом до 2027 года. В декабре 2025 года Росморречфлот официально закрыл линию. После этого проект прекратил свое существование.

Как писали Юга.ру, между Сочи и Адлером запустят морское такси.

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