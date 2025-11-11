«Негативно скажется на курортной привлекательности». Кондратьев объяснил, почему в Сочи не приняли паром из Турции

Предыстория: Вечером 5 ноября из турецкого порта Трабзон в сторону Сочи вышел первый за 14 лет пассажирский паром Seabridge, взяв на борт 20 пассажиров. Утром 6 ноября судно встало на рейд в 20 км от берега РФ. Позже стало известно, что Seabridge отказываются принимать в морпорту. Пассажиры провели на борту почти трое суток. 9 ноября судно отправилось обратно в Трабзон, так как власти Кубани запретили парому войти в морпорт Сочи.

10 ноября представитель турецкой компании Liderline, обслуживающей этот рейс, Мустафа Чакыр сообщил ТАСС, что пассажиров из РФ обеспечили авиабилетами до Сочи за счет оператора. Также им компенсировали расходы на паром. Чакыр уточнил, что все пассажиры покинули судно и сошли на сушу. «Ситуация с отказом порта Сочи принять людей была форс-мажорной и никак не зависела от нашей стороны. Мы, в свою очередь, обеспечили пассажиров всем необходимым. Им куплены билеты на родину. Никаких иных трудностей нет», — добавил представитель компании.

В 2026 году из Сочи запустят морские круизы на Мальту и в Италию:

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал ТАСС, почему в Сочи не приняли паром из турецкого Трабзона. По его словам, инфраструктура курорта не подготовлена к приему грузопассажирских судов:

«В пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что существенно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов».

Кондартьев направил обращение руководителю Росморречфлота Андрею Тарасенко относительно ситуации с паромом Seabridge.

Глава региона отметил, что дополнительной проблемой стало расположение морвокзала в центре Сочи. По его мнению, движение дополнительного транспорта через туристические и густонаселенные районы «негативно скажется на курортной привлекательности города».



Напомним, ранее Кондратьев сообщал, что тестовый рейс Seabridge, состоявшийся 16 октября, был выполнен без согласия принимающей стороны. Губернатор выступил против парома, заявив, что это «небезопасно в текущих условиях». Отметим, что при этом круизный лайнер Astoria Grande продолжает курсировать между Сочи и Турцией.