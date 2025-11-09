Власти Кубани запретили парому Seabridge войти в морпорт Сочи. Судно с пассажирами отправится обратно в Трабзон

Паром Seabridge не смог получить от властей региона разрешение на заход в Сочи. Он простоял на рейде трое суток

Предыстория: Вечером 5 ноября из турецкого порта Трабзон в сторону Сочи вышел первый за 14 лет пассажирский паром Seabridge, взяв на борт 20 пассажиров. 6 ноября в 9:00 судно встало на рейд в 20 км от берега РФ. Позже стало известно, что Seabridge отказываются принимать в морпорту. Пассажиры застряли на борту, а у некоторых «сгорели» авиабилеты в другие российские города. 7 ноября гендиректор ООО «СВС Шиппинг» (агент парома) Сергей Туркменян заявил, что в 15:00 их высадят на берег, а разрешение на заход в порт получено.

9 ноября Сергей Туркменян сообщил «РИА Новости», что паром Seabridge не получил разрешения на заход в порт Сочи. Простояв на рейде почти трое суток, судно возвращается в Трабзон. Пассажиров высаживать на берег РФ не будут. В администрации Краснодарского края рассказали СМИ, что позиция властей региона по вопросу запуска парома не изменилась, и «остались вопросы по части безопасности, которые на данный момент не решены».

Напомним, ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что тестовый рейс Seabridge, состоявшийся 16 октября, был выполнен без согласия принимающей стороны. Глава региона выступил против парома, заявив, что это «небезопасно в текущих условиях». Отметим, что при этом круизный лайнер Astoria Grande продолжает курсировать между Сочи и Турцией.

Судно Seabridge должно был отправиться из Трабзона в Сочи 29 октября, но рейс перенесли на 5 ноября из-за шторма. Паром между Турцией и российским курортом перестал ходить в 2011 году. В 2023 году навигацию хотели возобновить, однако сроки постоянно откладывали.