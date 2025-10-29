Рейс парома Трабзон — Сочи снова перенесли. На этот раз из-за шторма
Запуск парома «Сибридж» перенесли на 5 ноября из-за непогоды. Он должен был отправиться из Трабзона в Сочи 29 октября
29 октября гендиректор компании ООО «СВС Шиппинг» (агента парома «Сибридж») Сергей Туркменян сообщил «РИА Новости», что отправление пассажирского рейса из Трабзона в Сочи перенесли на следующую среду, 5 ноября, из-за надвигающегося шторма в пять-шесть баллов. Паром прибудет на российский курорт утром 6 ноября.
Ранее организаторы перевозок заявляли, что паром «Сибридж» всепогодный и может выходить в море в шести-семибалльный шторм, но для комфорта пассажиров поездки ограничены пятью баллами.
Напомним, что паром между Сочи и Турцией перестал курсировать в 2011 году. В 2023 году навигацию хотели возобновить, но сроки постоянно откладывали — например, из-за погодных условий.
16 октября 2025 года состоялся тестовый рейс, после которого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил против запуска парома, отметив, что это небезопасно в текущих условиях.
22 октября организаторы заявили, что возобновление морского сообщения согласовали со всеми ведомствами и объявили, что первый рейс состоится 29 октября.
Как писали Юга.ру, лайнер «Князь Владимир», связывавший Сочи и Сухум, вновь выставят на торги. Ранее его продавали за 595 млн рублей.