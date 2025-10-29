Рейс парома Трабзон — Сочи снова перенесли. На этот раз из-за шторма

Запуск парома «Сибридж» перенесли на 5 ноября из-за непогоды. Он должен был отправиться из Трабзона в Сочи 29 октября

29 октября гендиректор компании ООО «СВС Шиппинг» (агента парома «Сибридж») Сергей Туркменян сообщил «РИА Новости», что отправление пассажирского рейса из Трабзона в Сочи перенесли на следующую среду, 5 ноября, из-за надвигающегося шторма в пять-шесть баллов. Паром прибудет на российский курорт утром 6 ноября.

Ранее организаторы перевозок заявляли, что паром «Сибридж» всепогодный и может выходить в море в шести-семибалльный шторм, но для комфорта пассажиров поездки ограничены пятью баллами.