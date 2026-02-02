Краснодарский край занял 48-е место по доступности бензина. Замыкают список регионы Северного Кавказа

В Краснодарском крае на среднюю зарплату можно купить 1043 литра бензина, а в регионах Северного Кавказа — от 750 до 601 литра

2 февраля издание «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по доступности бензина. В исследовании рассматривали объем бензина марки АИ-92, который можно купить на среднюю чистую заработную плату в субъекте, стоимость топлива и изменение его цены за год.

Так, Краснодарский край занял 48 строчку рейтинга — на среднюю зарплату можно приобрести 1043 литра бензина. Цена литра топлива в декабре 2025 года составила 62,18 рублей и увеличилась на 11% за год.

Ростовская область на 58 строчке списка — там можно приобрести 966 литров на одну зарплату, а средняя стоимость бензина — 61,97 рублей за литр. Адыгея на 78 месте — зарплаты хватит на 866 литров бензина стоимостью 62,42 рубля.