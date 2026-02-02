Краснодарский край занял 48-е место по доступности бензина. Замыкают список регионы Северного Кавказа

В Краснодарском крае на среднюю зарплату можно купить 1043 литра бензина, а в регионах Северного Кавказа — от 750 до 601 литра

2 февраля издание «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по доступности бензина. В исследовании рассматривали объем бензина марки АИ-92, который можно купить на среднюю чистую заработную плату в субъекте, стоимость топлива и изменение его цены за год. 

Так, Краснодарский край занял 48 строчку рейтинга — на среднюю зарплату можно приобрести 1043 литра бензина. Цена литра топлива в декабре 2025 года составила 62,18 рублей и увеличилась на 11% за год. 

Ростовская область на 58 строчке списка — там можно приобрести 966 литров на одну зарплату, а средняя стоимость бензина — 61,97 рублей за литр. Адыгея на 78 месте — зарплаты хватит на 866 литров бензина стоимостью 62,42 рубля. 

Замыкают рейтинг регионы Северного Кавказа: Карачаево-Черкесия (750 литров за 62 рубля), Северная Осетия (742 литра за 61,46 рублей), Кабардино-Балкария (722 литра за 61,92 рубля), Чечня (640 литров за 62, 03 рубля), Дагестан (612 литров за 68,9 рублей) и Ингушетия (601 литр за 62,4 рубля). 

Общероссийский показатель доступности — 1393 литра. Лидерами рейтинга стали Москва (2528 литра за 61,43 рубля), Чукотский (2463 литра за 74 рубля) и Ямало-Ненецкий автономные округа (2436 литров за 62,86 рублей).

Как писали Юга.ру, в январе власти Ростовской области одобрили законопроект о продаже бензина по паспорту.

