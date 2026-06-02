30 млн евро и два трофея Лиги чемпионов. Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом
Трансферная стоимость воспитанника краснодарской академии достигла исторического рекорда
1 июня портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость вратаря французского ПСЖ Матвея Сафонова: она выросла с 22 до 30 млн евро. Таким образом, Сафонов стал самым дорогим российским футболистом в истории, повторив рекорд, который ранее установили лишь полузащитник Александр Головин в 2018 году и защитник Марио Фернандес в 2019 году.
Рост стоимости стал следствием блестящего сезона 2025/26. 30 мая Сафонов отстоял весь финал Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» — матч завершился 1:1, а в серии пенальти ПСЖ победил 4:3. Воспитанник «быков» стал единственным россиянином в истории, дважды выигравшим Лигу чемпионов. ПСЖ, в свою очередь, стал второй после мадридского «Реала» командой, которой удалось выиграть главный клубный трофей Европы два года подряд.
Сафонов обошел в рейтинге самых дорогих россиян — полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова (28 млн евро) и хавбека ЦСКА Матвея Кисляка (25 млн евро).
Воплощенная мечта Галицкого:
Напомним, что Матвей Сафонов — уроженец Ставрополя, вырос в Краснодаре и является воспитанником академии ФК «Краснодар». За кубанский клуб он сыграл 175 матчей, в 53 из которых сохранил ворота «на замке». Летом 2024 года он перешел в «ПСЖ» за 20 млн евро — на тот момент это была рекордная сумма, которую французский клуб когда-либо платил за вратаря. С тех пор Сафонов стал двукратным чемпионом Франции, двукратным победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка ФИФА, в финале которого он установил рекорд, отразив четыре пенальти подряд.
