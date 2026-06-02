1 июня портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость вратаря французского ПСЖ Матвея Сафонова: она выросла с 22 до 30 млн евро. Таким образом, Сафонов стал самым дорогим российским футболистом в истории, повторив рекорд, который ранее установили лишь полузащитник Александр Головин в 2018 году и защитник Марио Фернандес в 2019 году.

Рост стоимости стал следствием блестящего сезона 2025/26. 30 мая Сафонов отстоял весь финал Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» — матч завершился 1:1, а в серии пенальти ПСЖ победил 4:3. Воспитанник «быков» стал единственным россиянином в истории, дважды выигравшим Лигу чемпионов. ПСЖ, в свою очередь, стал второй после мадридского «Реала» командой, которой удалось выиграть главный клубный трофей Европы два года подряд.

Сафонов обошел в рейтинге самых дорогих россиян — полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова (28 млн евро) и хавбека ЦСКА Матвея Кисляка (25 млн евро).