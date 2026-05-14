Экс-вратарь ФК «Краснодар» Сафонов во второй раз стал чемпионом Франции

    Матвей Сафонов в матче «Бавария» — ПСЖ © Скриншот фото с сайта Reuters

Матвей Сафонов в составе клуба ПСЖ во второй раз стал чемпионом Франции по футболу

13 мая состоялся матч чемпионата Франции, в котором встретились клубы «Ланс» и ПСЖ, за который выступает воспитанник академии «Краснодар» Матвей Сафонов.

Игра закончилась со счетом 0:2 в пользу ПСЖ — мячи забили Хвича Кварацхелия и Ибраим Мбайе. 

Вратарь Матвей Сафонов отразил восемь ударов. Он стал первым в истории российским футболистом, которому удалось дважды стать чемпионом Франции.

По итогам матча ПСЖ набрал 76 очков, став чемпионом Франции в 14-й раз в истории и в пятый раз подряд. Отметим, что клуб стал победителем досрочно за один тур до конца чемпионата, обыграв прямого конкурента  — ФК «Ланс».

В заключительном туре Лиги 1 команда сыграет с клубом «Париж» 17 мая. Также 30 мая ПСЖ встретится с лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов.

Напомним, Матвей Сафонов — воспитанник академии ФК «Краснодар». За команду «Краснодара» с 2017 года Сафонов сыграл 175 матчей, в 53 из которых не пропустил ни одного гола. В 2021 году вратарь впервые сыграл за сборную России. 

Российский голкипер перешел из ФК «Краснодар» в парижскую команду летом 2024 года за 20 млн евро. По данным сайта Transfermarkt, это стало рекордной суммой, которую любой французский клуб когда-либо платил за вратаря.

В апреле 2025 года Сафонов стал чемпионом Франции в составе ПСЖ. 

В декабре 2025 года он стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА, отразив четыре пенальти из пяти. Кубок стал шестым трофеем футболиста в ПСЖ. Матвея признали лучшим игроком встречи — четыре подряд отбитых пенальти стали первым подобным случаем на турнирах, которые проводит ФИФА. 

Как писали Юга.ру, в конце апреля во Франции сняли фильм про вратаря Сафонова.

