Матвей Сафонов в составе клуба ПСЖ во второй раз стал чемпионом Франции по футболу

По итогам матча ПСЖ набрал 76 очков, став чемпионом Франции в 14-й раз в истории и в пятый раз подряд. Отметим, что клуб стал победителем досрочно за один тур до конца чемпионата, обыграв прямого конкурента — ФК «Ланс».

В заключительном туре Лиги 1 команда сыграет с клубом «Париж» 17 мая. Также 30 мая ПСЖ встретится с лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов.

Напомним, Матвей Сафонов — воспитанник академии ФК «Краснодар». За команду «Краснодара» с 2017 года Сафонов сыграл 175 матчей, в 53 из которых не пропустил ни одного гола. В 2021 году вратарь впервые сыграл за сборную России.



Российский голкипер перешел из ФК «Краснодар» в парижскую команду летом 2024 года за 20 млн евро. По данным сайта Transfermarkt, это стало рекордной суммой, которую любой французский клуб когда-либо платил за вратаря.



В апреле 2025 года Сафонов стал чемпионом Франции в составе ПСЖ.



В декабре 2025 года он стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА, отразив четыре пенальти из пяти. Кубок стал шестым трофеем футболиста в ПСЖ. Матвея признали лучшим игроком встречи — четыре подряд отбитых пенальти стали первым подобным случаем на турнирах, которые проводит ФИФА.