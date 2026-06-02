В Сочи директор УК незаконно выписал себе премий на 1,8 млн рублей. Суд назначил ему 2,5 года принудительных работ
В Сочи осудили гендиректора УК «РЭУ-17» за злоупотребление полномочиями
1 июня прокуратура Краснодарского края сообщила, что Хостинский районный суд Сочи вынес приговор генеральному директору УК «РЭУ-17». Мужчину признали виновным в злоупотреблении полномочиями и присвоении денег (ч. 1 ст. 201 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ).
Следствие установило, что с 2022 по 2024 год обвиняемый систематически выписывал себе премии. Общая сумма превысила 1,8 млн рублей.
Кроме того, с января по октябрь 2023 года мужчина числился еще и на должности инженера первой категории. За это он получал зарплату и дополнительные выплаты. Свои служебные обязанности обвиняемый фактически не выполнял. Таким способом он получил еще больше 146 тыс. рублей.
В ходе судебного разбирательства подсудимый сначала отрицал свою вину. Однако к моменту заключительных прений изменил позицию и раскаялся в содеянном.
Экс-директору назначили 2,5 года принудительных работ. Из его зарплаты в течение этого срока будет удерживать 10% в пользу государства.
