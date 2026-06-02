В Сочи директор УК незаконно выписал себе премий на 1,8 млн рублей. Суд назначил ему 2,5 года принудительных работ

Следствие установило, что с 2022 по 2024 год обвиняемый систематически выписывал себе премии. Общая сумма превысила 1,8 млн рублей.

Кроме того, с января по октябрь 2023 года мужчина числился еще и на должности инженера первой категории. За это он получал зарплату и дополнительные выплаты. Свои служебные обязанности обвиняемый фактически не выполнял. Таким способом он получил еще больше 146 тыс. рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимый сначала отрицал свою вину. Однако к моменту заключительных прений изменил позицию и раскаялся в содеянном.

Экс-директору назначили 2,5 года принудительных работ. Из его зарплаты в течение этого срока будет удерживать 10% в пользу государства.