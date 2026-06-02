В Сочи директор УК незаконно выписал себе премий на 1,8 млн рублей. Суд назначил ему 2,5 года принудительных работ

Краснодарский край

  • © Фото пользователя Pavel Danilyuk сайта pexels.com
В Сочи осудили гендиректора УК «РЭУ-17» за злоупотребление полномочиями

1 июня прокуратура Краснодарского края сообщила, что Хостинский районный суд Сочи вынес приговор генеральному директору УК «РЭУ-17». Мужчину признали виновным в злоупотреблении полномочиями и присвоении денег (ч. 1 ст. 201 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Следствие установило, что с 2022 по 2024 год обвиняемый систематически выписывал себе премии. Общая сумма превысила 1,8 млн рублей.

Кроме того, с января по октябрь 2023 года мужчина числился еще и на должности инженера первой категории. За это он получал зарплату и дополнительные выплаты. Свои служебные обязанности обвиняемый фактически не выполнял. Таким способом он получил еще больше 146 тыс. рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимый сначала отрицал свою вину. Однако к моменту заключительных прений изменил позицию и раскаялся в содеянном.

Экс-директору назначили 2,5 года принудительных работ. Из его зарплаты в течение этого срока будет удерживать 10% в пользу государства.

Как писали Юга.ру, предприятия ЖКХ Кубани и Адыгеи задолжали за электроэнергию 462 млн рублей.

Путешествие внутрь себя. В Краснодаре состоится премьера пластического спектакля «Орфей. Шепот в сумерках»
Почти шесть часов на уговоры. Полицейские Краснодара спасли врача из Туапсе от перевода мошенникам 5 млн рублей
Ученые впервые обнаружили морского петуха на севере Азовского моря
В Анапе начало курортного сезона совпало с массовыми отключениями света и воды
Рэп-фестиваль Random Fest 2026 пройдет в Краснодаре и Ростове
Пятый из лучших. Краснодар вошел в топ-10 городов России, привлекательных для молодежи

Сегодня, 10:35
Как цифровизация и страх перед властью сделали россиян идеальными жертвами мошенников
Вчера, 17:33
Показываем, как выглядит набережная Краснодара после самого дождливого мая
Сегодня, 11:42
В «Пятёрочке» стартовала новая акция со стильными ножами за 1 рубль

