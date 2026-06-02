Больше 23 млн рублей без чеков. Похоронщики Краснодара работали в «черную»

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Проверка выявила нарушения в работе краснодарского МУП «Ритуальные услуги»

27 мая муниципальное предприятие «Ритуальные услуги» Краснодара попалось на нарушении налогового законодательства. На это обратил внимание журналист Андрей Кошик.

В ходе проверки выяснилось, что в 2025 году организация приняла оплату на 23 млн 290 тыс. 897 рублей без применения контрольной техники. Деньги фактически прошли мимо кассы — без выдачи чеков и фиксации в налоговой. По закону это считается грубым нарушением.

По итогам проверки МУП «Ритуальные услуги» получило предостережение от надзорных органов. Предприятию не только указали на нарушение, но и обязали исправить ситуацию — до 10 июня сформировать и выбить чеки на всю выявленную сумму.

Как писали Юга.ру, в Динском районе чиновник и его сообщники торговали участками на кладбище.

