В Крымском районе ввели режим ЧС из-за угрозы подтопления и эвакуировали жителей

На Кубани в Крымском районе ввели режим ЧС в четырех населенных пунктах

1 июня пресс-служба администрации Крымского района Краснодарского края сообщила, что в четырех населенных пунктах власти ввели режим ЧС из-за угрозы подтопления.

Речь идет о станице Троицкой и хуторе Западном в Троицком поселении, а также о хуторе Урма и селе Гвардейском в Киевском поселении.

Жителей просили собрать документы, лекарства и необходимые вещи в водонепроницаемые пакеты, подготовить запас питьевой воды, предупредить знакомых об опасности и быть готовыми к тому, что придется покинуть дома.

Позднее жителей эвакуировали — для этого в населенные пункты направили автобусы. Власти развернули пункты временного размещения в школах и домах культуры, а маломобильных граждан вывезли в гостиницу в Крымске.