В Крымском районе ввели режим ЧС из-за угрозы подтопления и эвакуировали жителей

Краснодарский край

  © Скриншот фото из телеграм-канала администрации Крымского района
1 июня пресс-служба администрации Крымского района Краснодарского края сообщила, что в четырех населенных пунктах власти ввели режим ЧС из-за угрозы подтопления.

Речь идет о станице Троицкой и хуторе Западном в Троицком поселении, а также о хуторе Урма и селе Гвардейском в Киевском поселении.

Жителей просили собрать документы, лекарства и необходимые вещи в водонепроницаемые пакеты, подготовить запас питьевой воды, предупредить знакомых об опасности и быть готовыми к тому, что придется покинуть дома.

Позднее жителей эвакуировали — для этого в населенные пункты направили автобусы. Власти развернули пункты временного размещения в школах и домах культуры, а маломобильных граждан вывезли в гостиницу в Крымске.

Позднее в администрации района сообщили, что в станице Троицкой укрепили дамбу на реке Кубань мешками с песком. Ее установили еще 31 мая. 

В ночь с 1 на 2 июня уровень воды в реке стабилизировался, однако жителей продолжали информировать об опасности и необходимости эвакуации.

Также в администрации сообщили, что всю ночь возле русла реки дежурили спасатели. Власти подчеркнули, что при дальнейшем подъеме воды в населенных пунктах будут включены сирены оповещения.

Как писали Юга.ру, 31 мая на Кубани было побито четыре рекорда по минимальной температуре.

