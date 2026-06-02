В Крымском районе ввели режим ЧС из-за угрозы подтопления и эвакуировали жителей
1 июня пресс-служба администрации Крымского района Краснодарского края сообщила, что в четырех населенных пунктах власти ввели режим ЧС из-за угрозы подтопления.
Речь идет о станице Троицкой и хуторе Западном в Троицком поселении, а также о хуторе Урма и селе Гвардейском в Киевском поселении.
Жителей просили собрать документы, лекарства и необходимые вещи в водонепроницаемые пакеты, подготовить запас питьевой воды, предупредить знакомых об опасности и быть готовыми к тому, что придется покинуть дома.
Позднее жителей эвакуировали — для этого в населенные пункты направили автобусы. Власти развернули пункты временного размещения в школах и домах культуры, а маломобильных граждан вывезли в гостиницу в Крымске.
Позднее в администрации района сообщили, что в станице Троицкой укрепили дамбу на реке Кубань мешками с песком. Ее установили еще 31 мая.
В ночь с 1 на 2 июня уровень воды в реке стабилизировался, однако жителей продолжали информировать об опасности и необходимости эвакуации.
Также в администрации сообщили, что всю ночь возле русла реки дежурили спасатели. Власти подчеркнули, что при дальнейшем подъеме воды в населенных пунктах будут включены сирены оповещения.
Как писали Юга.ру, 31 мая на Кубани было побито четыре рекорда по минимальной температуре.