Долги по зарплате на предприятиях Краснодарского края достигли почти 596 млн рублей

27 мая Росстат опубликовал данные о долгах по заработной плате в России. По итогам апреля 2026 года предприятия Краснодарского края, не относящиеся к малому бизнесу, задолжали своим работникам 595,7 млн рублей. За год сумма выросла на 0,7%. Вся задолженность образовалась из-за нехватки собственных средств у компаний.

Для сравнения: в Астраханской области аналогичный показатель составил 47,9 млн рублей и за год снизился почти на пятую часть. В Крыму долги достигли 10,4 млн рублей, зато выросли более чем в полтора раза. В Ростовской области, Адыгее и Калмыкии задолженность, по данным статистики, отсутствует. В целом по ЮФО просроченная задолженность составила 658,5 млн рублей, то есть на долю Краснодарского края пришлось свыше 90% от всей суммы учтенных субъектов округа.

На общероссийском уровне задолженность по заработной плате в апреле составила 2,87 млрд рублей — на 1,2% меньше, чем годом ранее. Самые крупные долги в стране пришлись на энергетику и газоснабжение, строительство и обрабатывающие производства.

29 мая первый заместитель губернатора Кубани Игорь Галась провел заседание межведомственной комиссии по противодействию задолженности и заявил, что с начала года удалось погасить 31 млн рублей долгов перед работниками.