Долги по зарплате на предприятиях Краснодарского края достигли почти 596 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Краснодарский край остается лидером юга России по объему просроченных выплат сотрудникам

27 мая Росстат опубликовал данные о долгах по заработной плате в России. По итогам апреля 2026 года предприятия Краснодарского края, не относящиеся к малому бизнесу, задолжали своим работникам 595,7 млн рублей. За год сумма выросла на 0,7%. Вся задолженность образовалась из-за нехватки собственных средств у компаний.

Для сравнения: в Астраханской области аналогичный показатель составил 47,9 млн рублей и за год снизился почти на пятую часть. В Крыму долги достигли 10,4 млн рублей, зато выросли более чем в полтора раза. В Ростовской области, Адыгее и Калмыкии задолженность, по данным статистики, отсутствует. В целом по ЮФО просроченная задолженность составила 658,5 млн рублей, то есть на долю Краснодарского края пришлось свыше 90% от всей суммы учтенных субъектов округа.

На общероссийском уровне задолженность по заработной плате в апреле составила 2,87 млрд рублей — на 1,2% меньше, чем годом ранее. Самые крупные долги в стране пришлись на энергетику и газоснабжение, строительство и обрабатывающие производства.

29 мая первый заместитель губернатора Кубани Игорь Галась провел заседание межведомственной комиссии по противодействию задолженности и заявил, что с начала года удалось погасить 31 млн рублей долгов перед работниками.

Где наши 100 тысяч рублей:

Напомним, что средняя зарплата в Краснодарском крае за последние десять лет выросла более чем втрое. Однако край по-прежнему находится в нижней части рейтинга регионов по покупательной способности зарплат: осенью 2025 года регион занял лишь 65-е место. Больше половины жителей Краснодарского края получают менее 60 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, разрыв между богатыми и бедными на Кубани достиг максимума за 10 лет.

Деньги Долги общество Работа Росстат Статистика Трудоустройство Экономика

Новости

Долги по зарплате на предприятиях Краснодарского края достигли почти 596 млн рублей
Больше 23 млн рублей без чеков. Похоронщики Краснодара работали в «черную»
В Крымском районе ввели режим ЧС из-за угрозы подтопления и эвакуировали жителей
Без карнавала, но с рекордом по мидиям. Как в Геленджике откроют курортный сезон?
Атака БПЛА на Кубань: обломки дрона рухнули на многоэтажку в Славянске-на-Кубани, загорелся Ильский НПЗ
Диалоги, детали, психологизм. В Краснодаре посмотрят и обсудят «Завтрак у Тиффани»

Лента новостей

«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
Сегодня, 10:35
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
Как цифровизация и страх перед властью сделали россиян идеальными жертвами мошенников
«Еще два дня дождей — и нас затопит»
Вчера, 17:33
«Еще два дня дождей — и нас затопит»
Показываем, как выглядит набережная Краснодара после самого дождливого мая
На острие качества
Сегодня, 11:42 Реклама
На острие качества
В «Пятёрочке» стартовала новая акция со стильными ножами за 1 рубль

Реклама на сайте