В Сочи вынесли приговор застройщикам поселка «Горная поляна», где оползень разрушил коттеджи

Краснодарский край

  © Фото пресс-службы администрации Сочи
2 июня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Хостинский районный суд вынес приговор в отношении застройщиков, которые возводили коттеджный поселок «Горная поляна» в Сергей-Поле. Фигурантами дела стали Александр Приданников, Андрей Аллилуев, Николай Бабогло и Александр Кочергин. Всех признали виновными в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ).

В 2019 году подсудимые приобрели четыре земельных участка в селе Сергей-Поле. После этого они поделили территорию на 22 отдельных участка и запустили активную рекламную кампанию строящегося коттеджного поселка «Горная поляна».

Специалисты, проводившие инженерные изыскания, предупреждали об оползневой опасности территории и указывали, что при возведении зданий необходимо применять особые технологии. Подсудимые проигнорировали рекомендации экспертов, запустили строительство и начали продавать дома будущим владельцам.

В 2021 году на территории сошел оползень, уничтожив часть зданий. Последующая экспертиза подтвердила, что причиной разрушений стали недоработки проектирования и нарушения при возведении строений. Нанесенный 15 покупателям ущерб составил больше 130 млн рублей.

Суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колониях-поселениях. Сроки распределились следующим образом:

  • Александр Приданников — 3 года лишения свободы;
  • Андрей Аллилуев — 2 года 10 месяцев лишения свободы;
  • Александр Кочергин — 2 года 2 месяца лишения свободы;
  • Николай Бабогло — 1 год 9 месяцев лишения свободы.

Как писали Юга.ру, сочинские застройщики заплатят городу больше 700 млн рублей за незаконные многоэтажки.

