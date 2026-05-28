В 2026 году из Сочи туристы стали в 3,5 раза чаще летать в Китай

  Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
Доля авиабронирований в Китай в первом квартале 2026 года выросла в 3,5 раза. Узнали, сколько стоят билеты по этому направлению

28 мая «Деловая Газета. Юг» со ссылкой на сервис «Авиасейлс» сообщила, что туристы в первом квартале 2026 года в 3,5 раза чаще стали покупать авиабилеты из Сочи в Китай.

Эксперты отметили, что востребованность этого направления заметно выросла. Напомним, с 15 сентября 2025 года для граждан России начал действовать безвизовый режим с Китаем — в стране можно находиться до 30 дней.

Сейчас направление занимает небольшую долю среди всех зарубежных бронирований из Сочи — 0,5%. Чаще всего туристы летят в Пекин (45%), Гуанчжоу (21%) и Шанхай (16%).

Отметим, что прямых рейсов из сочинского аэропорта в Китай нет — придется лететь минимум с одной пересадкой.

Стоимость билетов в Пекин начинается от 20 тыс. рублей. Например, 3 июня в эконом-классе с пересадкой в Красноярске и без багажа можно улететь «Аэрофлотом» за 21 795 рублей.

В Гуанчжоу также придется добираться с одной или несколькими пересадками, стоимость билетов — от 20 тыс. рублей. Например, 2 июня можно улететь в эконом-классе без багажа с пересадками в Москве и Хайкоу (Китай) за 22 739 рублей. С одной пересадкой есть рейсы через Ташкент — например, 25 июня. За билет в эконом-классе и без багажа придется отдать 25 702 рубля.

В Шанхай стоимость билетов также начинается от 20 тыс. рублей — такая цена действует на рейсы с двумя пересадками. Добраться можно и с одной пересадкой через Москву — в июне такие рейсы практически ежедневно выполняет «Аэрофлот». За перелет придется отдать 31 тыс. рублей, в стоимость включен багаж до 23 кг.

  © Скриншот сайта aviasales.ru
  © Скриншот сайта aviasales.ru
  © Скриншот сайта aviasales.ru
Также издание сообщило, что самым востребованным зарубежным направлением из Сочи остается Турция — 26% всех бронирований. Далее идут Армения (25%), Узбекистан (16%), Грузия (9%) и ОАЭ (4%). Увеличилась доля бронирований в Таиланд — на 39% по сравнению с 2025 годом, а также в Армению (+22%) и Грузию (+14%).

