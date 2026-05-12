8 мая ТАСС сообщил, что Генеральная прокуратура России представила в Октябрьском районном суде Краснодара 52 тома документов в рамках антикоррупционного иска к бывшей судье Краснодарского краевого суда Елене Хахалевой и членам ее семьи. Ходатайство о приобщении материалов суд удовлетворил.

«Просим приобщить 52 тома — это документы в отношении объектов недвижимости. Это те объекты, в отношении которых заявлены требования об обращении в доход РФ», — заявила в суде представитель истца. В материалы дела вошли копии регистрационных дел из Росреестра, документов Росимущества и судебных решений, на основании которых регистрировалось право собственности на недвижимость. Заседание перенесли на 13 мая — сторонам и суду требуется время на изучение огромного объема документации.

8 апреля 2026 года суд по иску Генпрокуратуры наложил арест на имущество самой экс-судьи, ее супруга Роберта Хахалева, матери, а также сестры — судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой и еще 36 связанных с ними лиц. По данным надзорного ведомства, семья через судебные механизмы оформила в пользу аффилированных структур сельскохозяйственные земли региона общей площадью более 12,5 тыс. гектаров, а на мать Хахалевой в 2014–2020 годах записали имущество стоимостью свыше 100 млн рублей.

К процессу также привлечены 11 соответчиков, которых следствие считает причастными к сокрытию активов: среди них Кирилл Хахалев, Владимир Мазуренко, Василий и Сергей Генераловы, Ирина Гилан, Левиза Меситская, Татьяна Михайлик, Александр Борисюк, Олег Шпак, Дмитрий Левченко и ООО «МРК Тополь». В деле участвуют четыре компании в статусе третьих лиц.