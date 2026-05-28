Суд признал бездействие администрации Новороссийска: убежища годами не ремонтируют, пользоваться ими невозможно

Иск касался 24 защитных сооружений, которые находятся в собственности муниципалитета. Из них 15 объектов переданы МКУ «Управление строительством» для проведения капитального ремонта, однако его так и не выполнили. Еще по девяти убежищам администрация вообще не приняла никаких мер для устранения нарушений.

25 мая телеграм-канал «Раньше всех Новороссийск» сообщил , что городская прокуратура доказала в суде, что местная администрация длительное время бездействует в вопросе ремонта убежищ. Из-за этого объекты невозможно использовать по назначению.

«Надо отметить, что опять никто не понес административного и материального наказания. СВО идет не первый год, граждане давно уже сообщают об отсутствии убежищ, администрация бездействует. Их бездействие может повлечь потерю здоровья и жизни. Мы получаем красивые отчеты от курирующих замов, а оказывается, есть помещения, которые могли бы быть использованы как убежище, но их годами никто не ремонтировал», — заявили в прокуратуре. Там же добавили, что в целях безопасности некоторые адреса раскрывать не будут.

Представитель ответчика настаивал на отказе в иске, ссылаясь на доводы, изложенные в письменных возражениях, и утверждая, что меры к устранению нарушений принимаются. В частности, в мае на официальном сайте администрации появилась информация о проведении конкурса по выбору подрядной организации для выполнения сметных работ. Это необходимо для формирования финансирования ремонта десяти объектов. Также, по словам чиновников, готовится документация о снятии с учета части объектов ГО — в связи с нецелесообразностью их ремонта. Кроме того, установлены информационные указатели.

Однако суд признал эти доводы несостоятельными. В решении указано, что администрация города длительное время не принимает надлежащих мер для поддержания убежищ в состоянии постоянной готовности к использованию. Тем самым нарушаются интересы РФ в области предупреждения и ликвидации ЧС.

Суд особо отметил, что доводы представителей администрации о принятии достаточных мер опровергаются документами, предоставленными Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России. Оснований не доверять этим сведениям нет. Таким образом, Октябрьский районный суд Новороссийска удовлетворил иск надзорного ведомства и подтвердил факт бездействия.

Напомним, в ноябре 2025 года жители Новороссийска пожаловались на состояние укрытий и их отсутствие.