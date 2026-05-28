Краснодарский абстракционист устроит две мини-выставки за неделю

  Фрагмент экспозиции «В желтых тонах оракала» Валерия Скрипченкова © Фото Антона Быкова, Юга.ру
В Краснодаре 30 мая и 2 июня состоятся две однодневных выставки художника Валеры Свидетеля

Краснодарский художник-абстракционист Валерий «Свидетель» Скрипченков анонсировал на ближайшее время сразу две своих однодневных выставки.

В галерее «Зыръ» (улица Пушкина, 29, кв. 9) 30 мая с 18:00 до 21:00 пройдет показ экспозиции «В желтых тонах оракала». Для этой выставки автор изготовил картины из плакатного ламинат-картона и разнообразной клейкой ленты.

«Задача — превратить типографские дефекты в «эффекты», печатные отходы — в эстетические «доходы», — комментирует Скрипченков.

А 2 июня с 19:00 до 22:00 в баре «Сержант Пеппер» (улица Чапаева, 94) состоится выставка под названием «Искусство фона». Из картонных коробок и обоев Скрипенков изготовил разнообразные паспарту — оформление для других, еще не готовых картин.

«Здесь показаны переосмысленные подходы к обрамлению <...>, фон будущих работ», — поясняет художник.

На обе выставки вход бесплатный. 

Валерий Скрипченков занялся изобразительным искусством около десяти лет назад. До этого он успел получить прозвище «Валера Свидетель», поскольку регулярно посещал всевозможные краснодарские выставки, лекции, поэтические вечера, концерты и т.п. Творческую манеру автора можно охарактеризовать как абстрактные коллажи с использованием подручных материалов.

