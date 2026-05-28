Циклон-гигант на Кубани: в регионе снова ожидаются мощные ливни, а реки могут выйти из берегов
Из-за непогоды оперативные службы Кубани перевели в режим повышенной готовности. Власти поручили подготовить пункты эвакуации
Утром 28 мая центр погоды «Фобос» сообщил, что Краснодарский край окажется в зоне интенсивных ливней, связанных с холодным фронтом циклона-гиганта. Пик непогоды придется на середину дня 28 мая. Всего же за сутки в регионе ожидается треть месячной нормы осадков.
«Излишне говорить, что в столице Кубани ожидаются подтопления, на реках региона впоследствии могут формироваться паводковые волны», — сообщили синоптики.
Накануне, 27 мая, вице-губернатор Краснодарского края Дмитрий Маслов провел заседание краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС (КЧС), посвященное безопасному прохождению паводка. По его итогам все оперативные службы региона решили перевести в режим повышенной готовности.
На заседании КЧС Маслов подчеркнул, что вода уже поднялась в реках Кубань, Лаба и Белая. Подъем уровня воды также прогнозируют в Краснодаре, Анапе, Абинском, Калининском, Крымском, Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах.
Министр ГО и ЧС региона Станислав Камерный поручил выставить на водных объектах круглосуточные посты наблюдения, довести прогноз до турбаз и баз отдыха, проверить системы оповещения и предусмотреть смс-информирование населения. Кроме того, муниципалитетам поручено подготовить средства для спасательных и эвакуационных работ, уточнить списки маломобильных граждан и заранее развернуть пункты эвакуации. При необходимости в зонах риска проведут эвакуацию населения.
Насколько интенсивными бывают такие осадки, показал предыдущий удар стихии: 21 мая в Краснодаре за день выпало 34,2 мм осадков — половина месячной нормы, а в ЕДДС поступило 33 заявки на устранение подтоплений. Тогда городские службы тоже работали в режиме повышенной готовности.
Напомним, что приток воды в Краснодарское водохранилище из-за ливней может увеличиться вдвое. Ранее Кубань уже накрывала серия паводкоопасных дождей, а 25 мая регионы Северного Кавказа снова оказались затоплены из-за продолжительных осадков.
