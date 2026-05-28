Утром 28 мая центр погоды «Фобос» сообщил, что Краснодарский край окажется в зоне интенсивных ливней, связанных с холодным фронтом циклона-гиганта. Пик непогоды придется на середину дня 28 мая. Всего же за сутки в регионе ожидается треть месячной нормы осадков.

«Излишне говорить, что в столице Кубани ожидаются подтопления, на реках региона впоследствии могут формироваться паводковые волны», — сообщили синоптики.

Накануне, 27 мая, вице-губернатор Краснодарского края Дмитрий Маслов провел заседание краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС (КЧС), посвященное безопасному прохождению паводка. По его итогам все оперативные службы региона решили перевести в режим повышенной готовности.

На заседании КЧС Маслов подчеркнул, что вода уже поднялась в реках Кубань, Лаба и Белая. Подъем уровня воды также прогнозируют в Краснодаре, Анапе, Абинском, Калининском, Крымском, Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах.

Министр ГО и ЧС региона Станислав Камерный поручил выставить на водных объектах круглосуточные посты наблюдения, довести прогноз до турбаз и баз отдыха, проверить системы оповещения и предусмотреть смс-информирование населения. Кроме того, муниципалитетам поручено подготовить средства для спасательных и эвакуационных работ, уточнить списки маломобильных граждан и заранее развернуть пункты эвакуации. При необходимости в зонах риска проведут эвакуацию населения.