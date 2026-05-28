Циклон-гигант на Кубани: в регионе снова ожидаются мощные ливни, а реки могут выйти из берегов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за непогоды оперативные службы Кубани перевели в режим повышенной готовности. Власти поручили подготовить пункты эвакуации

Утром 28 мая центр погоды «Фобос» сообщил, что Краснодарский край окажется в зоне интенсивных ливней, связанных с холодным фронтом циклона-гиганта. Пик непогоды придется на середину дня 28 мая. Всего же за сутки в регионе ожидается треть месячной нормы осадков.

«Излишне говорить, что в столице Кубани ожидаются подтопления, на реках региона впоследствии могут формироваться паводковые волны», — сообщили синоптики.

Накануне, 27 мая, вице-губернатор Краснодарского края Дмитрий Маслов провел заседание краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС (КЧС), посвященное безопасному прохождению паводка. По его итогам все оперативные службы региона решили перевести в режим повышенной готовности.

На заседании КЧС Маслов подчеркнул, что вода уже поднялась в реках Кубань, Лаба и Белая. Подъем уровня воды также прогнозируют в Краснодаре, Анапе, Абинском, Калининском, Крымском, Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах.

Министр ГО и ЧС региона Станислав Камерный поручил выставить на водных объектах круглосуточные посты наблюдения, довести прогноз до турбаз и баз отдыха, проверить системы оповещения и предусмотреть смс-информирование населения. Кроме того, муниципалитетам поручено подготовить средства для спасательных и эвакуационных работ, уточнить списки маломобильных граждан и заранее развернуть пункты эвакуации. При необходимости в зонах риска проведут эвакуацию населения.

Насколько интенсивными бывают такие осадки, показал предыдущий удар стихии: 21 мая в Краснодаре за день выпало 34,2 мм осадков — половина месячной нормы, а в ЕДДС поступило 33 заявки на устранение подтоплений. Тогда городские службы тоже работали в режиме повышенной готовности.

Стихия обрушилась на Кубань:

Напомним, что приток воды в Краснодарское водохранилище из-за ливней может увеличиться вдвое. Ранее Кубань уже накрывала серия паводкоопасных дождей, а 25 мая регионы Северного Кавказа снова оказались затоплены из-за продолжительных осадков.

Как писали Юга.ру, в Туапсинском округе залповый ливень разрушил пляж и павильоны бухты Инал.

Безопасность Водоемы Краснодар Погода Штормовые предупреждения

Новости

В 2026 году из Сочи туристы стали в 3,5 раза чаще летать в Китай
Все лето в Черном море нельзя ловить креветок и мидий — Росрыболовство
Суд признал бездействие администрации Новороссийска: убежища годами не ремонтируют, пользоваться ими невозможно
Краснодарский абстракционист устроит две мини-выставки за неделю
Генпрокуратура заявила о связи краснодарской «золотой судьи» Хахалевой с криминальным авторитетом
Циклон-гигант на Кубани: в регионе снова ожидаются мощные ливни, а реки могут выйти из берегов

Лента новостей

«Я не краевед, не историк и не писатель, я (ис)следователь»
Вчера, 14:00
«Я не краевед, не историк и не писатель, я (ис)следователь»
Большое интервью с Игорем Сирица — автором популярных книг об истории Екатеринодара
Отличается по цвету и похож на глину
Вчера, 16:16
Отличается по цвету и похож на глину
Блогеры и экологи критикуют новый песок на пляжах Анапы, а власти отчитываются о его просушке
«Безопаснее ничего не станет»
26 мая, 12:15
«Безопаснее ничего не станет»
Как серия реформ ударила по охотничьим обществам Кубани

Реклама на сайте