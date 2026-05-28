Все лето в Черном море нельзя ловить креветок и мидий — Росрыболовство

В акватории Черного моря введут сезонный запрет на добычу креветок и мидий

Под запрет попадают креветки и мидии во всей акватории, включая прибрежную зону Крыма. Это означает, что в течение трех летних месяцев добывать их нельзя ни промышленным способом, ни в личных целях.

26 мая Росрыболовство сообщило , что 1 июня начнет действовать сезонный запрет на вылов креветок и мидий в Черном море. Ограничение продлится до 31 августа включительно.

В Росрыболовстве предупредили: нарушение установленного запрета влечет за собой административную ответственность. В отдельных случаях, особенно при крупном улове или систематическом браконьерстве, возможно возбуждение уголовного дела.

Как пояснили в ведомстве, запрет вводится исключительно в целях сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов Черного моря.