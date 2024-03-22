В Краснодаре отреставрируют памятник «Аврора»

Рабочие усилят каркас скульптуры. Для этого «Аврору» с помощью подъемной техники со специальной системой балансировки перенесут в цех, который находится тут же на площади перед кинотеатром. После реставрации памятник вернут на прежнее место.

Также специалисты усилят конструкции постамента и стилобата, восстановят гидроизоляцию фундамента, проведут отделочные работы на самой скульптуре и отреставрируют её оболочку.

Кинотеатр «Аврора» открыли в 1967 году. В архитектурный ансамбль вошли само здание, сквер с фонтанами и 16-метровая скульптура женщины, выполненная из кованого алюминия. Её создавали с реального человека — 20-летней Таисии Гордиенко, работницы шлифовального цеха одного из предприятий города.



Девушку на одной из остановок увидели скульптор Иван Шмагун и архитектор Евгений Лашук. Уже в троллейбусе они предложили ей стать моделью для лепки. Таисия сначала отказалась, но в итоге дала добро. В 1975 году скульптуру признали памятником искусства.

Напомним, кинотеатр «Аврора» планировали реконструировать с 2014 года. В июле 2016 года из-за задержек финансирования проект заморозили. В 2019 году Сергей Галицкий заявил, что готов проинвестировать реконструкцию. В середине марта 2024 года жители Краснодара заметили, что возле кинотеатра «Аврора» начались строительные работы.