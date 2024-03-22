В Краснодаре отреставрируют памятник «Аврора»
В центре Краснодара начали реставрировать памятник «Аврора»
Рабочие усилят каркас скульптуры. Для этого «Аврору» с помощью подъемной техники со специальной системой балансировки перенесут в цех, который находится тут же на площади перед кинотеатром. После реставрации памятник вернут на прежнее место.
Также специалисты усилят конструкции постамента и стилобата, восстановят гидроизоляцию фундамента, проведут отделочные работы на самой скульптуре и отреставрируют её оболочку.
Кинотеатр «Аврора» открыли в 1967 году. В архитектурный ансамбль вошли само здание, сквер с фонтанами и 16-метровая скульптура женщины, выполненная из кованого алюминия. Её создавали с реального человека — 20-летней Таисии Гордиенко, работницы шлифовального цеха одного из предприятий города.
Девушку на одной из остановок увидели скульптор Иван Шмагун и архитектор Евгений Лашук. Уже в троллейбусе они предложили ей стать моделью для лепки. Таисия сначала отказалась, но в итоге дала добро. В 1975 году скульптуру признали памятником искусства.
Напомним, кинотеатр «Аврора» планировали реконструировать с 2014 года. В июле 2016 года из-за задержек финансирования проект заморозили. В 2019 году Сергей Галицкий заявил, что готов проинвестировать реконструкцию. В середине марта 2024 года жители Краснодара заметили, что возле кинотеатра «Аврора» начались строительные работы.
Как писали Юга.ру, во второй половине 2024 года подрядчик планирует начать работы по реконструкции Краснодарского цирка. Проект создало ООО «Архитектурное наследие». Согласно документу, «основная часть здания будет снесена». Знаменитую мозаику обещают оставить.