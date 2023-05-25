Не «Удачный выбор». Дольщики краснодарского ЖК не могут добиться компенсации за снесенный дом

Более трех лет дольщики снесенного ЖК «Удачный выбор» не могут добиться компенсаций. В 2023 году делом заинтересовался Бастрыкин

Дольщики краснодарского ЖК «Удачный выбор» несколько лет не могут получить компенсации. Они рассказали, что дом признали незаконным и снесли в 2020 году. С тех пор люди обращаются в различные ведомства, чтобы добиться выплат.

Жилой комплекс на улице Альпийской, 17 в 2014 году начала строить ЖСК «Лучший дом». Изначально срок сдачи ЖК был запланирован на 2015 год, затем его перенесли на 2017 год. Все это время застройщики Олег Мармеладзе и Наталья Михеева продавали в доме квартиры. При этом они изначально знали, что не смогут достроить многоэтажку. Так они получили от дольщиков более 139 млн рублей. Об этом рассказали в 2020 году в пресс-службе краснодарского суда.

Таким же способом с 2015 по 2017 год они похитили более 38 млн рублей, принадлежащие дольщикам ЖК «Лотос».

В 2020 году застройщикам вынес приговор Прикубанский суд Краснодара. Мармеладзе приговорили к шести годам колонии общего режима, а Михееву — к пяти годам. Также в суде сообщили, что с осужденных взыскали денежные суммы, указанные в договорах об участии в ЖСК.

В ноябре того же года из-за нарушения градостроительных норм дом признали незаконным и решили снести.