Не «Удачный выбор». Дольщики краснодарского ЖК не могут добиться компенсации за снесенный дом
Более трех лет дольщики снесенного ЖК «Удачный выбор» не могут добиться компенсаций. В 2023 году делом заинтересовался Бастрыкин
Дольщики краснодарского ЖК «Удачный выбор» несколько лет не могут получить компенсации. Они рассказали, что дом признали незаконным и снесли в 2020 году. С тех пор люди обращаются в различные ведомства, чтобы добиться выплат.
Жилой комплекс на улице Альпийской, 17 в 2014 году начала строить ЖСК «Лучший дом». Изначально срок сдачи ЖК был запланирован на 2015 год, затем его перенесли на 2017 год. Все это время застройщики Олег Мармеладзе и Наталья Михеева продавали в доме квартиры. При этом они изначально знали, что не смогут достроить многоэтажку. Так они получили от дольщиков более 139 млн рублей. Об этом рассказали в 2020 году в пресс-службе краснодарского суда.
Таким же способом с 2015 по 2017 год они похитили более 38 млн рублей, принадлежащие дольщикам ЖК «Лотос».
В 2020 году застройщикам вынес приговор Прикубанский суд Краснодара. Мармеладзе приговорили к шести годам колонии общего режима, а Михееву — к пяти годам. Также в суде сообщили, что с осужденных взыскали денежные суммы, указанные в договорах об участии в ЖСК.
В ноябре того же года из-за нарушения градостроительных норм дом признали незаконным и решили снести.
А в декабре 2020 года судебная коллегия по уголовным делам апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда отменила приговор застройщикам и их освободили из-под стражи, сообщил «Коммерсантъ-Кубань». По решению суда Мармеладзе и Михеева находятся под подпиской о невыезде. Дело направили в Прикубанский районный суд на новое рассмотрение.
Одна из дольщиц рассказала Юга.ру, что изначально застройщик брал разрешение на строительство односекционного трехэтажного дома, а строил шестиэтажный. Затем компания через суд планировала узаконить дом.
«Эта схема, как выяснилось, использовалась всеми застройщиками в Краснодарском крае, как крупными, так и мелкими. На этапе 70% строительства дома наш застройщик умудрился сделать нас собственниками достроя в недострое через суд. Почему-то палка сломалась на нашем доме. Администрация подала в суд на снос нашего дома, мотивируя тем, что якобы строительство велось без разрешительных документов на участке, предназначенном для малоэтажного строительства», — написали дольщики в письме руководителю кубанского СКР Андрею Маслову.
Также горожане указали в письме, что земельный участок был предназначен для среднеэтажного строительства. Эта информация содержалась в выписке из кадастрового реестра.
Несколько лет дольщики пытаются добиться компенсаций. Квартиры в доме приобрели более 170 семей. Люди обращались за помощью к губернатору края Вениамину Кондратьеву, писали письма в Генпрокуратуру и СК РФ.
В октябре 2020 года в информационном центре СКР сообщили, что краевой СК провел проверку по факту невключения дольщиков в реестр пострадавших и отказал в возбуждении уголовного дела. Тогда глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах, послуживших основаниями для отказа в возбуждении дела.
В 2023 году дольщики снова обратились за помощью к Бастрыкину. Тогда глава СКР поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о непринятии мер к восстановлению прав дольщиков.
«В СУ СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) по факту нарушений, допущенных при выдаче разрешения на строительство многоквартирных домов. Кроме того, в органах внутренних дел расследовалось уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), которое находится на рассмотрении в суде», — добавили в ведомстве.
Ранее Юга.ру писали, что в поселке Южном под Краснодаром людей выселяют из многоквартирного дома по улице Мира. В 2014 году ЖК ввели в эксплуатацию без подключения к коммуникациям. А в 2022 году суд признал, что дом построили с нарушениями.