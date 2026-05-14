Сочинские застройщики заплатят городу более 700 млн рублей за незаконные многоэтажки

  © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
Суд взыскал ущерб за незаконно построенные дома в Лазаревском, Центральном и Хостинском районах Сочи

13 мая объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила о решении судебной коллегии по гражданским делам краевого суда взыскать солидарно с 12 ответчиков в пользу муниципального образования город-курорт Сочи 723,9 млн рублей убытков, причиненных самовольным строительством. Решение районного суда оставлено в силе.

Как установил суд, в 2012–2024 годах ответчики без законных оснований возводили в Лазаревском, Центральном и Хостинском районах Сочи многоквартирные дома под видом индивидуальных жилых строений. Права на отдельные помещения они реализовывали гражданам.

«Действия по самовольному строительству многоквартирных домов совершены ответчиками исключительно в целях извлечения сверхприбыли», — говорится в сообщении пресс-службы. По заключению суда, застройщики осознавали, что нарушают конституционные права неопределенного круга лиц на охрану здоровья, бесплатную медицинскую помощь и образование, и понимали, что у муниципалитета возникнут обязанности по строительству дополнительных детсадов, школ, спортивных объектов и учреждений здравоохранения.

Согласно строительно-технической экспертизе, в нелегально возведенных многоэтажках поселились 788 человек, для которых городу предстоит создать необходимую инфраструктуру. Взысканные средства должны пойти в бюджет муниципалитета на возмещение причиненного ущерба.

Напомним, что в октябре 2025 года мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что власти курорта рассматривают возможность введения инфраструктурного сбора с инвесторов — разового платежа застройщиков на развитие коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. Подобный сбор уже действует в Москве и Санкт-Петербурге.

Самовольное строительство — давняя и системная проблема курорта. В 2018 году в Сочи снесли 152 здания, признанных незаконными. В мае 2025 года экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жену обвинили в получении взяток от региональных застройщиков на сумму почти 332 млн рублей.

