200 млн рублей на переработку рыбы. В поселке под Краснодаром построят завод

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя Fablegros сайта pixabay.com
    © Фото пользователя Fablegros сайта pixabay.com

«Черноморская рыбка» инвестирует 200 млн в предприятие под Краснодаром. Проект даст 50 рабочих мест

19 мая «Ведомости Юг» сообщили, что в поселке Победитель под Краснодаром планируют построить предприятие по переработке рыбы. Об этом изданию рассказали в городской мэрии. 

Стоимость проекта оценивают в 200 млн рублей. Инвестором выступает ООО «Черноморская рыбка».

Читайте также:

Основным направлением станет переработка рыбы, однако на заводе также планируют заниматься и другими видами сельхоздеятельности. На предприятии появится 50 рабочих мест.

Компания намерена начать строительство складских и производственных помещений уже в этом году. Завершить все работы и ввести предприятие в эксплуатацию планируют к 2028-му. Сейчас проект находится на стадии согласования в администрации региона.

Это не единственный подобный проект в Краснодаре. В поселке Копанском строят завод «Кабаре Бейкерс», который будет специализироваться на глубокой заморозке сельхозпродукции.

Как писали Юга.ру, за последние 28 лет в Азовском море популяция леща сократилась на 95% из-за солености воды.

Деньги Еда Инвестиции Краснодар Производство Рыболовство

Новости

«Схема Долиной» по-краснодарски. Дольщики долгостроя остались и без объекта, и без денег
Краснодарский частный приют нуждается в помощи и ищет новые дома для здоровых собак
«Опасность БПЛА». Жителям Армавира отказали в проведении митингов против мусорного полигона
Ученые просят исключить сочинскую пальму из перечня опасных растений Краснодарского края
КТК отчитался о работе в 2025 году на фоне ударов по инфраструктуре. Выручка выросла на 4% до 173 млрд рублей
Туристы раскупили 90% билетов на поезда в Сочи летом — туроператоры

Лента новостей

Реклама на сайте