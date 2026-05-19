200 млн рублей на переработку рыбы. В поселке под Краснодаром построят завод

19 мая «Ведомости Юг» сообщили , что в поселке Победитель под Краснодаром планируют построить предприятие по переработке рыбы. Об этом изданию рассказали в городской мэрии.

Основным направлением станет переработка рыбы, однако на заводе также планируют заниматься и другими видами сельхоздеятельности. На предприятии появится 50 рабочих мест.

Компания намерена начать строительство складских и производственных помещений уже в этом году. Завершить все работы и ввести предприятие в эксплуатацию планируют к 2028-му. Сейчас проект находится на стадии согласования в администрации региона.

Это не единственный подобный проект в Краснодаре. В поселке Копанском строят завод «Кабаре Бейкерс», который будет специализироваться на глубокой заморозке сельхозпродукции.