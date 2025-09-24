В Новороссийске после атаки БПЛА горят машины на парковке, многоэтажка и офис нефтяной компании
В Новороссийске продолжается отражение атаки беспилотников
Предыстория. Новороссийск днем 24 сентября атаковали БПЛА. Повреждены жилые дома, гостиница, есть погибшие. В 13:35 губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что отражение атаки продолжается.
24 сентября телеграм-канал международной нефтетранспортной компании «КТК» сообщил, что обломки беспилотников повредили офис фирмы. Два сотрудника получили ранения различной степени тяжести, их отправили в больницу.
Работу офиса приостановили, а персонал эвакуировали. Уточняется, что также есть пострадавшие не из числа сотрудников компании.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в многоквартирном доме на углу улиц Шевченко и Исаева продолжают ликвидировать возгорание, вызванное падением обломков БПЛА. Также повреждены 20 машин, три из них сгорели полностью.
По уточненной информации, в результате атаки погибли два человека. Еще шесть, в том числе один несовершеннолетний, получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе ввели режим ЧС. Горожан просят соблюдать меры безопасности и не приближаться к обломкам БПЛА в случае их обнаружения.
Как писали Юга.ру, в аэропорту Краснодара впервые после открытия начались задержки рейсов из-за угрозы БПЛА.