В Новороссийске после атаки БПЛА горят машины на парковке, многоэтажка и офис нефтяной компании

Работу офиса приостановили, а персонал эвакуировали. Уточняется, что также есть пострадавшие не из числа сотрудников компании.

24 сентября телеграм-канал международной нефтетранспортной компании «КТК» сообщил , что обломки беспилотников повредили офис фирмы. Два сотрудника получили ранения различной степени тяжести, их отправили в больницу.

Предыстория. Новороссийск днем 24 сентября атаковали БПЛА. Повреждены жилые дома, гостиница, есть погибшие. В 13:35 губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил , что отражение атаки продолжается.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в многоквартирном доме на углу улиц Шевченко и Исаева продолжают ликвидировать возгорание, вызванное падением обломков БПЛА. Также повреждены 20 машин, три из них сгорели полностью.

По уточненной информации, в результате атаки погибли два человека. Еще шесть, в том числе один несовершеннолетний, получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе ввели режим ЧС. Горожан просят соблюдать меры безопасности и не приближаться к обломкам БПЛА в случае их обнаружения.