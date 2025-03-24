В Краснодарском крае дроны снова атаковали станцию по перекачке нефти. Обломки упали на вокзал в Кропоткине

В сообщении говорится, что БПЛА перехватили в районе железнодорожной станции Кавказская. Фрагменты обломков упали на здание.

В местном паблике опубликовали видео, снятое очевидцем в офисе возле ж/д станции. В помещении выбиты окна, на полу разбросаны осколки. Местные жители рассказали в соцсетях, что ночью слышали звуки взрывов.

Напомним, ранее нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» в Кавказском районе подверглась атаке беспилотников 17 февраля. Тогда объект полностью вывели из строя. КТК обеспечивает транспортировку нефти из Казахстана в Новороссийск, откуда она отгружается на экспорт по морю.

А в ночь с 18 на 19 марта после падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза в Кавказском районе. Ночью 21 марта на горящей нефтебазе произошел взрыв. Пострадали два человека. В ночь с 22 на 23 марта произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Пожар тушат спасатели из Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области и Адыгеи. Всего 473 человека, 189 спецмашин и 4 пожарных поезда. Нефтебаза горит шестые сутки.