В Новороссийске БПЛА повредили здание нефтяного терминала. Компания остановила отгрузку нефти

Краснодарский край

После ночной атаки беспилотников поврежден главный центр управления Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском

25 ноября пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сообщила, что после ночной атаки БПЛА в Новороссийске, здание морского терминала в Южной Озереевке получило повреждения. Там располагается главный центр компании, где контролируют работу всей трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск в России и Казахстане.

Никто из персонала не пострадал. После объявления беспилотной опасности людей эвакуировали в укрытия. Грузовые операции приостановили.

Отметим, что ночью 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых долгих атак БПЛА. В результате шесть жителей получили ранения, повреждены не менее 20 домов. 

Напомним, что 24 сентября БПЛА ударили по офису морского терминала КТК в Новороссийске.

Также 17 февраля семь беспилотников атаковали объект КТК в Кавказском районе Кубани — нефтеперерабатывающую станцию «Кропоткинская». Ее восстановили и вновь ввели в работу в мае 2025 года.

Как писали Юга.ру, 25 ноября Ростовская область подверглась атаке БПЛА. Трое человек погибли, еще восемь пострадали.

