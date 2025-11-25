В Новороссийске БПЛА повредили здание нефтяного терминала. Компания остановила отгрузку нефти

После ночной атаки беспилотников поврежден главный центр управления Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском

25 ноября пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сообщила, что после ночной атаки БПЛА в Новороссийске, здание морского терминала в Южной Озереевке получило повреждения. Там располагается главный центр компании, где контролируют работу всей трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск в России и Казахстане. Никто из персонала не пострадал. После объявления беспилотной опасности людей эвакуировали в укрытия. Грузовые операции приостановили.

Читайте также: Порты юга РФ сократили трафик грузов на десятки миллионов тонн в 2025 году

Отметим, что ночью 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых долгих атак БПЛА. В результате шесть жителей получили ранения, повреждены не менее 20 домов. Напомним, что 24 сентября БПЛА ударили по офису морского терминала КТК в Новороссийске. Также 17 февраля семь беспилотников атаковали объект КТК в Кавказском районе Кубани — нефтеперерабатывающую станцию «Кропоткинская». Ее восстановили и вновь ввели в работу в мае 2025 года.