В Новороссийске вновь атаковали морской терминал КТК. Казахстан изменил маршруты поставок нефти

Беспилотные катеры вывели из строя буй для отгрузки нефти терминала КТК в Новороссийске

29 ноября пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сообщила, что безэкипажные катеры атаковали терминал КТК в порту Новороссийска. В результате получило повреждения выносное причальное устройство ВПУ-2 — буй для отгрузки нефти. В компании заявили, что его «дальнейшая эксплуатация не представляется возможной».

Как отметили в пресс-службе, из персонала никто не пострадал. Компания временно приостановила грузовые операции, а танкеры отвели за пределы акватории КТК.

По предварительным данным, нефтепродукты не попали в Черное море. Специалисты собирают пробы воды. 

На происшествие отреагировали в Министерстве энергетики Казахстана и сообщили, что экстренно перенаправили экспортные объемы нефти «на альтернативные маршруты».

Каспийский трубопроводный консорциум объединяет предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. КТК транспортирует нефть с трех казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн, при этом 74% приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых «Тенгизшевройл» («Шеврон»), «ЭксонМобил», «КазМунайГаз», «Эни», «Шелл».

Напомним, что 25 ноября беспилотники повредили здание нефтяного терминала КТК, а 24 сентября БПЛА ударили по офису компании.

Также 17 февраля семь дронов атаковали объект КТК в Кавказском районе Кубани — нефтеперерабатывающую станцию «Кропоткинская». Ее восстановили и вновь ввели в работу в мае 2025 года.

Как писали Юга.ру, в результате одной из самых долгих атак БПЛА в Краснодарском крае пострадали 300 квартир и частных домов.

