В Динском районе чиновник и его сообщники торговали участками на кладбище

Краснодарский край

  • © Фото Serdjo Photo, freepik.com
Смотритель кладбища, его сын и директор учреждения Динского района пойдут под суд за продажу участков под захоронения

18 мая пресс-служба Следственного комитета сообщила, что в Динском районе Краснодарского края завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального учреждения, смотрителя кладбища и его сына. Им инкриминируют получение взяток организованной группой (п.«а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), присвоение денег (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Обвиняемые организовали схему незаконного обогащения за места на погосте. Преступная схема действовала с декабря 2023 года по октябрь 2024-го.

Фигуранты получали взятки от граждан, которые хотели захоронить своих умерших родственников на более удобных участках кладбища. Кроме того, деньги брали за резервирование мест для семейных захоронений на будущее. Сумма одной взятки варьировалась от 50 до 320 тыс. рублей. За весь период деятельности преступной группы ее участники получили таким образом больше 7,8 млн рублей.

Обвиняемые также присвоили еще 1,9 млн рублей, которые должны были быть перечислены на счет муниципального учреждения за резервирование мест на кладбище. Чтобы скрыть хищение, в договоры вносились ложные сведения, искажающие реальные обстоятельства и суммы.

Как писали Юга.ру, на вторую очередь нового кладбища в Краснодаре потратят полмиллиарда рублей.

