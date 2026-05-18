В Динском районе чиновник и его сообщники торговали участками на кладбище

Смотритель кладбища, его сын и директор учреждения Динского района пойдут под суд за продажу участков под захоронения

18 мая пресс-служба Следственного комитета сообщила, что в Динском районе Краснодарского края завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального учреждения, смотрителя кладбища и его сына. Им инкриминируют получение взяток организованной группой (п.«а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), присвоение денег (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Обвиняемые организовали схему незаконного обогащения за места на погосте. Преступная схема действовала с декабря 2023 года по октябрь 2024-го.