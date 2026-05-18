Чистая прибыль ФК «Краснодар» выросла в 2,2 раза
Клуб Сергея Галицкого заработал 893 млн рублей чистой прибыли, а выручка превысила 5,4 млрд рублей
Не позднее 2 марта ФК «Краснодар» опубликовал финансовую отчетность за 2025 год на государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности. Документы показали, что после первого чемпионского сезона в истории клуба его выручка и чистая прибыль выросли рекордными темпами.
Выручка ООО «Футбольный клуб «Краснодар» в 2025 году составила 5,452 млрд рублей — против 4,499 млрд рублей годом ранее (+21,18%). Чистая прибыль клуба выросла до 893 млн рублей вместо 410 млн рублей в 2024 году. Это почти в 2,2 раза больше — рост на 117,84%.
Структура выручки ФК «Краснодар» за 2025 год выглядит так:
- размещение спонсорской рекламы — 1 млрд 815 млн рублей (–4,7%);
- реализация коммерческих прав на трансляции — 1 млрд 199 млн рублей (+30,3%);
- размещение рекламной продукции — 914 млн рублей (+32,06%);
- продажа атрибутики — 525 млн рублей (+54,1%);
- продажа билетов — 519 млн рублей (+66,8%);
- продажа абонементов — 419 млн рублей (+65,2%).
Скачок финансовых показателей связан со спортивным успехом команды. В мае 2025 года «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России, обыграв в заключительном туре РПЛ московское «Динамо» со счетом 3:0.
Напомним, что за «Краснодаром» уже много лет стоит бизнесмен Сергей Галицкий — основатель клуба, владелец, президент и его главный инвестор. В 2024 году академия ФК «Краснодар» получила от его компаний 7,78 млрд рублей пожертвований, а общие вложения Галицкого в команду за тот же год превысили 11,4 млрд рублей. Юга.ру подробно рассказывали, как бизнесмен за 17 лет построил чемпионскую команду «не по правилам российского футбола».
При этом сам Галицкий неоднократно заявлял, что выстраивает структуру, способную работать без него. В вышедшем 22 февраля 2026 года фильме «Краснодар. Путь к чемпионству» он прямо сказал: «Наши доходы плюс те ресурсы, которые размещены в школе и клубе, позволят достаточно длительное время быть клубу очень спокойными в плане финансовых ресурсов. Болельщики, наверное, следующие 10–15 лет могут быть спокойны, есть я или нет, клуб будет существовать».
Как писали Юга.ру, в этом году «Краснодар» завоевал серебряные медали РПЛ.