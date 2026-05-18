Чистая прибыль ФК «Краснодар» выросла в 2,2 раза

Не позднее 2 марта ФК «Краснодар» опубликовал финансовую отчетность за 2025 год на государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности. Документы показали, что после первого чемпионского сезона в истории клуба его выручка и чистая прибыль выросли рекордными темпами.

Выручка ООО «Футбольный клуб «Краснодар» в 2025 году составила 5,452 млрд рублей — против 4,499 млрд рублей годом ранее (+21,18%). Чистая прибыль клуба выросла до 893 млн рублей вместо 410 млн рублей в 2024 году. Это почти в 2,2 раза больше — рост на 117,84%.

Структура выручки ФК «Краснодар» за 2025 год выглядит так:

размещение спонсорской рекламы — 1 млрд 815 млн рублей (–4,7%);

реализация коммерческих прав на трансляции — 1 млрд 199 млн рублей (+30,3%);

размещение рекламной продукции — 914 млн рублей (+32,06%);

продажа атрибутики — 525 млн рублей (+54,1%);

продажа билетов — 519 млн рублей (+66,8%);

продажа абонементов — 419 млн рублей (+65,2%).

Скачок финансовых показателей связан со спортивным успехом команды. В мае 2025 года «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России, обыграв в заключительном туре РПЛ московское «Динамо» со счетом 3:0.

Напомним, что за «Краснодаром» уже много лет стоит бизнесмен Сергей Галицкий — основатель клуба, владелец, президент и его главный инвестор. В 2024 году академия ФК «Краснодар» получила от его компаний 7,78 млрд рублей пожертвований, а общие вложения Галицкого в команду за тот же год превысили 11,4 млрд рублей. Юга.ру подробно рассказывали, как бизнесмен за 17 лет построил чемпионскую команду «не по правилам российского футбола».