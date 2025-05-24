«Краснодар» впервые выиграл чемпионат России по футболу

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Футбольный клуб «Краснодар» выиграл первый трофей в своей истории – золотые медали чемпионата России-2024/25

24 мая ФК «Краснодар» в заключительном туре Российской футбольной Премьер-лиги обыграл дома московское «Динамо» со счетом 3:0. Эта победа принесла «быкам» чемпионский титул.

Счет в начале второго тайма открыл Джон Кордоба.

На 81-й минуте Никита Кривцов с подачи Эдуарда Сперцяна удвоил преимущество.

А на 9-й добавленной минуте Сперцян установил окончательный счет с пенальти.

Единственным, кто в последнем туре мог сместить «Краснодар» с первого места, был петербургский «Зенит», который неизменно становился чемпионом на протяжении шести предыдущих сезонов. И «Зенит» (к слову, отмечающий в этом году 100-летие) свой матч 30-го тура выиграл — 3:0 у «Ахмата». Однако «быки» свой шанс не упустили, завоевав первый трофей в своей 17-летней истории.

Для краснодарского спорта это первый крупный титул в игровых видах спорта с 1992 года, когда наши гандболисты сделали «золотой дубль» — женская «Кубань» выиграла последний чемпионат СССР, а мужской СКИФ стал триумфатором единственного в истории чемпионата СНГ.

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