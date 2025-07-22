В Краснодаре могут появиться новые улицы с именами Кобзона и Воржева

Краснодарские чиновники придумали названия новых улиц в Карасунском и Прикубанском округах

17 июля «Краснодарские известия» со ссылкой на пояснительную записку к проекту решения городской Думы сообщили, что власти придумали названия для новых улиц. Предложения уже рассмотрела межведомственная топонимическая комиссия.

В список утвержденных вариантов вошли улицы имени народного артиста Иосифа Кобзона и художника Сергея Воржева. Первая пройдет в Прикубанском округе в районе шоссе Ближний Западный Обход, а вторая — южнее улицы имени Сорока.