В Краснодаре могут появиться новые улицы с именами Кобзона и Воржева

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарские чиновники придумали названия новых улиц в Карасунском и Прикубанском округах

17 июля «Краснодарские известия» со ссылкой на пояснительную записку к проекту решения городской Думы сообщили, что власти придумали названия для новых улиц. Предложения уже рассмотрела межведомственная топонимическая комиссия.

В список утвержденных вариантов вошли улицы имени народного артиста Иосифа Кобзона и художника Сергея Воржева. Первая пройдет в Прикубанском округе в районе шоссе Ближний Западный Обход, а вторая — южнее улицы имени Сорока.

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Всего комиссия утвердила названия для нескольких десятков новых улиц и проездов. Речь идет о территориях, включенных в планировочную документацию, которую утвердила администрация в 2024 и 2025 годах.

Большинство из улиц будут располагаться в Прикубанском и Карасунском округах. Их назовут в честь таких личностей, как: писателя Владимира Даля, путешественника Николая Пржевальского, гидрографа Георгия Седова, художника Евгения Цея, исследователя Арктики Ивана Папанина, спортивного журналиста Кубани Виктора Анфиногенова, футболистов братьев Корзуновых и других.

Также чиновники придумали названия проездов — например, географа Генриха Анохина и председателя Краснодарского горисполкома Вениамина Бандурко. Все наименования зафиксировали в протоколе заседания комиссии от 4 июля 2025 года.

В записке сказано, что названия присвоили на основании документов отдела территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства. Их утвердят депутаты городской Думы на очередном собрании.

Ранее Юга.ру писали, какие краснодарские улицы названы в честь участников войны.

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