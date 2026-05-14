Ипотека почти на 30 лет: Краснодар возглавил рейтинг городов РФ с самым длинным кредитом на жилье

Краснодар стал лидером среди городов-миллионников по длительности ипотеки в 2026 году

13 мая пресс-служба bnMAP.pro сообщила РИА «Недвижимость», что краснодарцы вынуждены оформлять кредит на жилье на предельные сроки, чтобы иметь возможность оплачивать квартиры в новостройках. Город занял первое место в России по длительности ипотечного обременения.



В первом квартале 2026 года средний срок займа в Краснодаре достиг 28 лет и 8 месяцев. Это означает, что большинство сделок в столице региона заключают на максимально возможные 30 лет. Аналогичная ситуация наблюдается в соседнем Ростове-на-Дону (28 лет и 4 месяца).

Согласно данным исследования, в среднем по городам-миллионникам этот показатель составляет 27 лет. При этом даже в городах с минимальным сроком обременения (Волгоград, Нижний Новгород, Воронеж, Самара) люди берут жилье в кредит не менее чем на 25 лет.



Специалисты объяснили такую тенденцию попыткой заемщиков снизить ежемесячный платеж. По их словам, сейчас ипотека остается единственным доступным инструментом для покупки квартиры, а максимальный срок кредита помогает сделать нагрузку на бюджет более терпимой.