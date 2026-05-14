Ипотека почти на 30 лет: Краснодар возглавил рейтинг городов РФ с самым длинным кредитом на жилье

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Краснодар стал лидером среди городов-миллионников по длительности ипотеки в 2026 году

13 мая пресс-служба bnMAP.pro сообщила РИА «Недвижимость», что краснодарцы вынуждены оформлять кредит на жилье на предельные сроки, чтобы иметь возможность оплачивать квартиры в новостройках. Город занял первое место в России по длительности ипотечного обременения.

В первом квартале 2026 года средний срок займа в Краснодаре достиг 28 лет и 8 месяцев. Это означает, что большинство сделок в столице региона заключают на максимально возможные 30 лет. Аналогичная ситуация наблюдается в соседнем Ростове-на-Дону (28 лет и 4 месяца).

Читайте также:

Согласно данным исследования, в среднем по городам-миллионникам этот показатель составляет 27 лет. При этом даже в городах с минимальным сроком обременения (Волгоград, Нижний Новгород, Воронеж, Самара) люди берут жилье в кредит не менее чем на 25 лет.

Специалисты объяснили такую тенденцию попыткой заемщиков снизить ежемесячный платеж. По их словам, сейчас ипотека остается единственным доступным инструментом для покупки квартиры, а максимальный срок кредита помогает сделать нагрузку на бюджет более терпимой.

Как писали Юга.ру, больше половины жителей Краснодарского края получают менее 60 тыс. рублей. Неравенство доходов в России достигло максимума за 18 лет.

Жилье Ипотека Краснодар Кредитование Недвижимость общество Рейтинги Цены Экономика

Новости

Риск паводков и ветер до 25 м/с. До конца недели Краснодарский край накроет непогода
Врио министра здравоохранения Краснодарского края стал Владимир Крушельницкий. Бывший глава ведомства находится в СИЗО
В Краснодарском крае фиксируют рост подростковых беременностей
В Сочи и Анапе ищут волонтеров для участия в бесплатном тренинге по спасению китообразных
В Краснодаре появятся новые улицы. Рассказываем, в каких районах и как они будут называться
«Это выдумка политтехнологов». Максим Шевченко — о мнимом консерватизме Краснодарского края

Лента новостей

Реклама на сайте