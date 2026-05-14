Журналист Максим Шевченко считает, что Краснодарский край — современное и разнообразное пространство, которое нельзя упаковать в идеологические клише

Редактор Юга.ру Денис Куренов поговорил с известным журналистом и публицистом Максимом Шевченко. В интервью они обсудили образ Краснодарского края, аресты чиновников, судьбы казачества, блокировки мессенджеров и грядущие выборы в Госдуму.

Шевченко уверен, что разговоры о Кубани как о консервативном регионе — это конструкт политтехнологов, не имеющий отношения к реальной жизни края. По его словам, Краснодар — современный город, в который стекается молодежь из окрестных районов и других регионов и который является центром притяжения культурной жизни юга России.

Шевченко напомнил, что и до революции, как описывал в романе «Наш маленький Париж» Виктор Лихоносов, Екатеринодар был богатым городом с домами в стиле модерн и легкими кафе по парижскому образцу — никакого особого консерватизма в нем не было. Журналист добавил, что Краснодарский край — пространство многих народов: русских, армян, адыгов, греков, украинцев.