«Это выдумка политтехнологов». Максим Шевченко — о мнимом консерватизме Краснодарского края
Журналист Максим Шевченко считает, что Краснодарский край — современное и разнообразное пространство, которое нельзя упаковать в идеологические клише
Редактор Юга.ру Денис Куренов поговорил с известным журналистом и публицистом Максимом Шевченко. В интервью они обсудили образ Краснодарского края, аресты чиновников, судьбы казачества, блокировки мессенджеров и грядущие выборы в Госдуму.
Шевченко уверен, что разговоры о Кубани как о консервативном регионе — это конструкт политтехнологов, не имеющий отношения к реальной жизни края. По его словам, Краснодар — современный город, в который стекается молодежь из окрестных районов и других регионов и который является центром притяжения культурной жизни юга России.
Шевченко напомнил, что и до революции, как описывал в романе «Наш маленький Париж» Виктор Лихоносов, Екатеринодар был богатым городом с домами в стиле модерн и легкими кафе по парижскому образцу — никакого особого консерватизма в нем не было. Журналист добавил, что Краснодарский край — пространство многих народов: русских, армян, адыгов, греков, украинцев.
«Консерватизм — это не покорное «как царь решил»:
«Не хочу упаковывать огромное и разнообразное пространство Краснодарского края в клише «консервативный» или «либеральный». У вас есть все. Человеческий потенциал огромен. Это пропагандисты от власти хотят одеть людей в какие-то одежды. Ваш консерватизм — в том, что вы любите свою землю. Ваш либерализм — в том, что вы потенциально богаты, сильны и свободны», — заявил Шевченко.
По мнению журналиста, главная особенность жителей Кубани всех национальностей — «человеческая основательность», уверенность в том, что они крепко стоят на своей земле. Он призвал кубанцев не давать «политтехнологам от власти заболтать и засушить» эту любовь к родине.
Справка. Максим Шевченко — российский журналист, политический и общественный деятель. В прошлом — ведущий общественно-политических программ на Первом канале и член президентского Совета по правам человека (СПЧ), где активно занимался защитой прав гражданских активистов и независимых журналистов. Баллотировался на пост губернатора Владимирской области и в депутаты Госдумы. В настоящее время — независимый публицист, автор популярных политических каналов в YouTube и Telegram, эксперт по проблемам юга России и Северного Кавказа.
Как писали Юга.ру, Максим Шевченко также считает, что казаков как этнокультурной группы со своими традициями самоуправления в современной России фактически не осталось.