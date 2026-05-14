В Краснодаре пройдет «Ночь музеев». Публикуем программу бесплатных событий

В Краснодаре 16 мая музеи и галереи будут открыты до позднего вечера, посетить их можно бесплатно (16+)

16 мая в Краснодаре пройдет всероссийская ежегодная акция «Ночь музеев» — музеи и другие учреждения культуры будут работать до позднего вечера, а мероприятия можно посетить бесплатно. Юга.ру узнали программу и расписание. Художественный музей имени Коваленко, улица Красная, 11, 13 и 15: с 17:00 до 19:30 — лекция и турнир по шахматам;

— лекция и турнир по шахматам; с 17:45 до 19:30 — квест «Здесь был Коваленко»;

— квест «Здесь был Коваленко»; с 18:00 до 23:00 — выставки «Русский авангард. Пространство эксперимента», «Русское искусство XVI — начала XX веков», «Зеркало эпохи. Узорочье: новый взгляд», «Пространство эксперимента. Сегодня», «Память преодолевает время», а также выставка работ художницы Татьяны Бушман «И все это было» и копий произведений из коллекции Коваленко;

— выставки «Русский авангард. Пространство эксперимента», «Русское искусство XVI — начала XX веков», «Зеркало эпохи. Узорочье: новый взгляд», «Пространство эксперимента. Сегодня», «Память преодолевает время», а также выставка работ художницы Татьяны Бушман «И все это было» и копий произведений из коллекции Коваленко; с 18:00 до 18:30 — театральная экскурсия по выставке «Русский авангард. Пространство эксперимента»;

— театральная экскурсия по выставке «Русский авангард. Пространство эксперимента»; с 18:00 до 20:00 — мастер-класс в технике аппликации и коллажа «У самовара», презентация коллекций головных уборов и одежды из нетканных материалов «Русский сезон в ИМСИТе» и лекция «Авангард в кадре: художественные решения фильма Аэлита»;

— мастер-класс в технике аппликации и коллажа «У самовара», презентация коллекций головных уборов и одежды из нетканных материалов «Русский сезон в ИМСИТе» и лекция «Авангард в кадре: художественные решения фильма Аэлита»; с 19:00 до 22:00 — мастер-класс в технике печатной графики «Родные узоры»;

— мастер-класс в технике печатной графики «Родные узоры»; с 20:00 до 21:00 — лекция «Русская эмаль как часть культурного наследия» и выступление «Симфонической Капеллы»;

— лекция «Русская эмаль как часть культурного наследия» и выступление «Симфонической Капеллы»; с 20:00 до 22:00 — мастер-класс в технике аппликации и коллажа «Матрешка в деталях»;

— мастер-класс в технике аппликации и коллажа «Матрешка в деталях»; с 21:00 до 23:00 — лекция «Эскизы Николая Рериха к балету «Весна священная».

В Краснодарском музее им. Коваленко показывают русский авангард: Делимся фото выставки

Музей имени Фелицына, улица Гимназическая, 67: c 18:00 до 19:00 — лекция «ПРОприроду и народы Западного Кавказа: документальные свидетельства русских первопроходцев начала XIX века»;

— лекция «ПРОприроду и народы Западного Кавказа: документальные свидетельства русских первопроходцев начала XIX века»; c 18:00 до 22:00 — работа интерактивной площадки «Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг»;

— работа интерактивной площадки «Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг»; в 18:30, 19:30, 20:30 и 21:30 — игра-приключение «Музейный детектив»;

— игра-приключение «Музейный детектив»; с 18:30 до 19:30 — интерактивные экскурсии «Как казаки на Кубань пришли» и «От камня до металла. Археологическая история Краснодарского края»;

— интерактивные экскурсии «Как казаки на Кубань пришли» и «От камня до металла. Археологическая история Краснодарского края»; с 19:00 до 20:00 — тематические экскурсии «Города и рубежи воинской доблести», «Пшеница Лукьяненко, подсолнечник Пустовойта: формула кубанского чуда»;

— тематические экскурсии «Города и рубежи воинской доблести», «Пшеница Лукьяненко, подсолнечник Пустовойта: формула кубанского чуда»; с 19:00 до 22:00 — тематические экскурсии «Многообразие религий и верований под голубым небом Кубани» и «На перекрестке двух эпох»;

— тематические экскурсии «Многообразие религий и верований под голубым небом Кубани» и «На перекрестке двух эпох»; с 19:00 до 20:00 и с 20:00 до 21:00 — лекция с дегустацией «История, согретая чаем»;

и — лекция с дегустацией «История, согретая чаем»; с 19:00 до 20:00 и с 21:00 до 22:00 — тематическая экскурсия «Первые в космосе»;

и — тематическая экскурсия «Первые в космосе»; с 19:30 до 20:30 — лекция «Быт и традиции: женский взгляд трех народов»;

— лекция «Быт и традиции: женский взгляд трех народов»; с 20:00 до 21:00 — лекции «Народы Кубани в раннем железном веке» и «Современные мифы о рептилиях», экскурсии «Минувших лет живая память» и «3 часа Екатеринодара» и интеллектуальная игра «Культура. Природа. Наука»;

— лекции «Народы Кубани в раннем железном веке» и «Современные мифы о рептилиях», экскурсии «Минувших лет живая память» и «3 часа Екатеринодара» и интеллектуальная игра «Культура. Природа. Наука»; с 20:30 до 21:30 — мастер-класс «Кубанский пейзаж», интерактивная лекция «Красавицы Екатеринодара», тематическая экскурсия «Города-побратимы Краснодара. Международные отношения в новую эпоху»;

— мастер-класс «Кубанский пейзаж», интерактивная лекция «Красавицы Екатеринодара», тематическая экскурсия «Города-побратимы Краснодара. Международные отношения в новую эпоху»; с 21:00 до 22:00 — тематическая экскурсия «От камня до металла. Археологическая история Краснодарского края». Также в 18:30 пройдет этноэкскурсия по улице Красной, запись по телефону: +7 (861) 262-40-86. Литературный музей Кубани, улица Постовая, 39/1: с 18:00 до 18:45 — награждение победителей конкурса «Литературные опыты 2025» с писателем Александром Ильиным;

— награждение победителей конкурса «Литературные опыты 2025» с писателем Александром Ильиным; с 18:15 до 19:45 — мастер-класс для детей от художника Эмилии Никифоровой. Необходима запись;

— мастер-класс для детей от художника Эмилии Никифоровой. Необходима запись; с 18:50 до 19:45 — выставка изделий из бумажной лозы Оксаны Нагой и мастер-класс по их плетению. Необходима запись;

— выставка изделий из бумажной лозы Оксаны Нагой и мастер-класс по их плетению. Необходима запись; с 18:45 до 19:30 — мастер-класс по оформлению перьевой ручкой и сургучом почтовых карточек;

— мастер-класс по оформлению перьевой ручкой и сургучом почтовых карточек; с 19:30 до 20:00 — экскурсия по выставке «Мода на страницах периодической печати»;

— экскурсия по выставке «Мода на страницах периодической печати»; с 20:00 до 20:30 — экскурсия по выставке «На долгую память»;

— экскурсия по выставке «На долгую память»; с 20:00 до 21:30 — кинолекторий по документальному фильму «Там, где дом» и его обсуждение с режиссером Яной Горюн и героем картины Эдгаром Душхуняном. Необходима запись;

— кинолекторий по документальному фильму «Там, где дом» и его обсуждение с режиссером Яной Горюн и героем картины Эдгаром Душхуняном. Необходима запись; с 21:00 до 21:45 — экскурсия при свечах «В доме атамана Кухаренко». Необходима запись. Узнать подробнее можно по ссылке. Запись по телефону: 8 (861) 268-58-78.

Краснодарский выставочный зал, улица Рашпилевская, 32: с 18:00 до 23:00 будут работать выставки «Земли родной очарование», «Живая память», «По городам воинской славы», «Горизонты» и книжная выставка от библиотеки имени Пушкина о городах-героях;

будут работать выставки «Земли родной очарование», «Живая память», «По городам воинской славы», «Горизонты» и книжная выставка от библиотеки имени Пушкина о городах-героях; в 18:00 — поэтический моноспектакль Саши Бур «Балкон» и мастер-класс по рисованию «Этнический портрет»;

— поэтический моноспектакль Саши Бур «Балкон» и мастер-класс по рисованию «Этнический портрет»; в 18:40 — мастер-класс по созданию арт-стикеров «Все в красках»;

— мастер-класс по созданию арт-стикеров «Все в красках»; в 19:00 — презентация акварельного натюрморта с подсолнухами Натальи Спириденковой «Цветок солнца» и презентация новых проектов зала;

— презентация акварельного натюрморта с подсолнухами Натальи Спириденковой «Цветок солнца» и презентация новых проектов зала; в 19:30 — лепка из глины «Малой родины цветы»;

— лепка из глины «Малой родины цветы»; в 20:30 — демонстрация традиционной русской росписи и арт-викторина по русским художникам;

— демонстрация традиционной русской росписи и арт-викторина по русским художникам; в 21:00 — мастер-класс в технике монотипия от народного художника России Виталия Коробейникова, а также показ дизайнерской коллекции «Красный город» художников-модельеров Игоря Абрамова и Майи Трофимовой. Арт-резиденция «Дом книги», улица Красная, 43: с 7:00 до 19:00 — перформанс «Выставка за 12 часов» от проекта «Парадокс города». Художники, скульпторы и музыканты будут создавать выставку в режиме реального времени.

— перформанс «Выставка за 12 часов» от проекта «Парадокс города». Художники, скульпторы и музыканты будут создавать выставку в режиме реального времени. в 19:00 — презентация выставки, а с 19:30 до 22:00 — свободный просмотр и общение с авторами. Также в программе: с 16:00 до 21:00 — уличные концерты с авторской музыкой и поэзией;

— уличные концерты с авторской музыкой и поэзией; с 16:00 до 22:00 — галерея «Локальные творцы». Гости увидят работы краснодарских художников в разных стилях и техниках;

— галерея «Локальные творцы». Гости увидят работы краснодарских художников в разных стилях и техниках; с 17:00 до 21:00 — мастер-классы по линогравюре, ксилографии, живописи и создании украшений из глины, а также лекция «Живые знания» про современное искусство, музейный и театральный этикет;

— мастер-классы по линогравюре, ксилографии, живописи и создании украшений из глины, а также лекция «Живые знания» про современное искусство, музейный и театральный этикет; с 17:00 до 22:00 — иммерсивная выставка «Комната тишины. Пересборка». Гости пройдут через три комнаты, где отстранятся от внешнего шума и погрузятся «в себя». Арт-пространство «Логово Феникса», улица Октябрьская, 51: с 18:00 до 22:30 пройдут: открытие медиа-выставки «Сплошная прерывистая» художника Андрея Ятченко. В работах он зафиксировал «границу» между двумя Краснодарами — красивым (туристическим) и настоящим;

показ инсталляции «Проекция населения» фото-художника Дмитрия Фисенко. В работах он запечатлел жителей Краснодара;

маркет локальных мастеров с керамикой, графикой, аксессуарами и другими изделиями;

DJ-сет от музыканта Soul Shelter. Также весь вечер на площадке будут готовить бургеры повара из заведения «Краснодарский парень». Арт-пространство «Стена», улица Кирова, 77: с 18:00 до 22:00 будет работать выставка живописи Екатерины Щепиной «Русские в моде», пройдет лекция «Кокошник, как арт-объект» от художников Майи Трофимовой и Милы Николаевой, а также мастер-класс по росписи деревянной неваляшки от Инны Донцовой. На мастер-класс требуется запись по телефону: 8 (989) 214-67-97.