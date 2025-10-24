Власти Сочи планируют ввести инфраструктурный сбор для инвесторов. Эксперты рассказали, чем опасна инициатива

В Сочи планируется введение сбора для инвесторов на развитие инфраструктуры. Это может привести к повышению стоимости отдыха для туристов

17 октября мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем телеграм-канале, что власти курорта рассматривают возможность введения инфраструктурного сбора для инвесторов.

Инфраструктурный сбор — это разовый платеж, который муниципальные власти взимают с застройщиков при реализации проектов строительства. Средства идут на развитие коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, а также реализацию социальных программ.



Сбор уже введен в Москве и Санкт-Петербурге. Введение платы также обсуждается властями Омска, Новосибирска, Якутска и Татарстана.

Прошунин отметил, что сбор поможет привлекать дополнительные источники на развитие городской среды: дорог, инженерных систем, соцобъектов и зон отдыха.

«Такой подход считаю справедливым — тот, кто строит жилые и гостиничные комплексы, любые коммерческие объекты сможет участвовать в развитии инфраструктуры для всех жителей и гостей курорта. Наша цель — прозрачная система, где инвестиции бизнеса напрямую работают на благо людей», — подчеркнул мэр.

Расчет сбора будет индивидуальным для каждого проекта, а участие инвесторов в нем — рекомендательным, но с четким регламентом.