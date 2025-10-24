Власти Сочи планируют ввести инфраструктурный сбор для инвесторов. Эксперты рассказали, чем опасна инициатива
В Сочи планируется введение сбора для инвесторов на развитие инфраструктуры. Это может привести к повышению стоимости отдыха для туристов
17 октября мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем телеграм-канале, что власти курорта рассматривают возможность введения инфраструктурного сбора для инвесторов.
Инфраструктурный сбор — это разовый платеж, который муниципальные власти взимают с застройщиков при реализации проектов строительства. Средства идут на развитие коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, а также реализацию социальных программ.
Сбор уже введен в Москве и Санкт-Петербурге. Введение платы также обсуждается властями Омска, Новосибирска, Якутска и Татарстана.
Прошунин отметил, что сбор поможет привлекать дополнительные источники на развитие городской среды: дорог, инженерных систем, соцобъектов и зон отдыха.
«Такой подход считаю справедливым — тот, кто строит жилые и гостиничные комплексы, любые коммерческие объекты сможет участвовать в развитии инфраструктуры для всех жителей и гостей курорта. Наша цель — прозрачная система, где инвестиции бизнеса напрямую работают на благо людей», — подчеркнул мэр.
Расчет сбора будет индивидуальным для каждого проекта, а участие инвесторов в нем — рекомендательным, но с четким регламентом.
22 октября Ассоциация туроператоров России (АТОР) узнала мнение о введении сбора у экспертов.
С инициативой согласился управляющий партнер консалтинговой компании Strategy Partners Михаил Ермилов, сославшись на успешный опыт введения сбора в Москве. Он подчеркнул, что Сочи остается привлекательным для инвесторов, но «существующая инфраструктура не соответствует растущим потребностям».
Вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин наоборот высказал опасения из-за введения сбора. Он предположил, что положительный эффект от инициативы будет достигнут только в том случае, если она будет необязательной.
По его мнению, обязательный характер введения приведет к снижению инвестиционной активности в регионе и отразится на стоимости отдыха для туристов.
Управляющий партнер и член Совета директоров «Кронвелл Групп» Алексей Мусакин заявил, что сбор — это попытка ограничить количество инфраструктурных проектов в Сочи в пользу развития других, менее туристических направлений.
Он сообщил, что инициатива может быть связана с возможным сокращением авиапарка в России и сокращению перелетов на курорт, вследствие которых, многие объекты могут стать невостребованными.
Как писали Юга.ру, по данным на июль, в Краснодарском крае с начала 2025 года собрали больше 290 млн рублей турналога.