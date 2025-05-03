Экс-мэра Сочи и его жену обвинили во взятках от региональных застройщиков
Судя по материалам дела, Алексей и Янина Копайгородские незаконно обогатились почти на 332 млн рублей
Предыстория. Алексей Копайгородский ушел с должности главы Сочи в мае 2024 года. Позже стало известно, что он отправился на СВО. 25 сентября его арестовали. В СМИ писали, что ему грозит до 9 лет лишения свободы. В январе следователи обвинили бывшего чиновника в получении взятки.
1 мая ТАСС сообщило, что следствие обвинило в получении еще двух крупных взяток от застройщиков Краснодарского края бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Как следует из материалов дела, с которыми ознакомились журналисты, бывший мэр курорта и его жена Янина Копайгородская обогатились почти на 332 млн рублей за два года.
Сейчас Копайгородского обвиняют в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и трех эпизодах получения особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Его жену, Янину Копайгородскую, кроме растраты и одного эпизода посредничества во взяточничестве, обвиняют в посредничестве в получении двух взяток (ст. 291.1 УК РФ) от крупных сочинских застройщиков и в принуждении двух свидетелей к даче ложных показаний (ст. 309 УК РФ).
Как сообщали Юга.ру, прокуратура Краснодарского края подвела итоги борьбы с коррупцией в 2024 году. По данным ведомства, чиновникам региона дают взятки в среднем по 460 тыс. рублей.