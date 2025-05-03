Экс-мэра Сочи и его жену обвинили во взятках от региональных застройщиков

Краснодарский край

Распечатать

  • Алексей Копайгородский © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Алексей Копайгородский © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Судя по материалам дела, Алексей и Янина Копайгородские незаконно обогатились почти на 332 млн рублей

Предыстория. Алексей Копайгородский ушел с должности главы Сочи в мае 2024 года. Позже стало известно, что он отправился на СВО. 25 сентября его арестовали. В СМИ писали, что ему грозит до 9 лет лишения свободы. В январе следователи обвинили бывшего чиновника в получении взятки.

1 мая ТАСС сообщило, что следствие обвинило в получении еще двух крупных взяток от застройщиков Краснодарского края бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Как следует из материалов дела, с которыми ознакомились журналисты, бывший мэр курорта и его жена Янина Копайгородская обогатились почти на 332 млн рублей за два года.

Читайте также:

Сейчас Копайгородского обвиняют в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и трех эпизодах получения особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Его жену, Янину Копайгородскую, кроме растраты и одного эпизода посредничества во взяточничестве, обвиняют в посредничестве в получении двух взяток (ст. 291.1 УК РФ) от крупных сочинских застройщиков и в принуждении двух свидетелей к даче ложных показаний (ст. 309 УК РФ).

Как сообщали Юга.ру, прокуратура Краснодарского края подвела итоги борьбы с коррупцией в 2024 году. По данным ведомства, чиновникам региона дают взятки в среднем по 460 тыс. рублей. 

Алексей Копайгородский Взятка Коррупция Следственный комитет Сочи Строительство

Новости

«Магнит» купил «Азбуку вкуса»
Экс-мэра Сочи и его жену обвинили во взятках от региональных застройщиков
Власти сообщили об атаке ВСУ в Краснодарском крае. В Новороссийске останавливали общественный транспорт
В Краснодарском крае снизилась потребительская активность
Краснодарский драмтеатр успел заработать 100 миллионов рублей в 2025 году
В Сочи 3 мая ожидается гроза

Лента новостей

«Это был целый мир, а теперь его забирают»
30 апреля, 16:45
«Это был целый мир, а теперь его забирают»
Репортаж с закрывшегося блошиного рынка на Путевой в Краснодаре
В Краснодарском крае снизилась потребительская активность
Сегодня, 09:16
В Краснодарском крае снизилась потребительская активность
Хагоита, сашико, кимекоми
30 апреля, 19:30
Хагоита, сашико, кимекоми
В Японском саду Краснодара пройдут мастер-классы по рисованию и рукоделию

Реклама на сайте