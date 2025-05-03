Экс-мэра Сочи и его жену обвинили во взятках от региональных застройщиков

Предыстория. Алексей Копайгородский ушел с должности главы Сочи в мае 2024 года. Позже стало известно, что он отправился на СВО. 25 сентября его арестовали. В СМИ писали, что ему грозит до 9 лет лишения свободы. В январе следователи обвинили бывшего чиновника в получении взятки.

1 мая ТАСС сообщило, что следствие обвинило в получении еще двух крупных взяток от застройщиков Краснодарского края бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Как следует из материалов дела, с которыми ознакомились журналисты, бывший мэр курорта и его жена Янина Копайгородская обогатились почти на 332 млн рублей за два года.