17 несчастных случаев и тысячи нарушений: прокуратура проверила безопасность на предприятиях Кубани

В Краснодарском крае с начала года выявили более 2 тысяч нарушений в сфере охраны труда

13 мая пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила kuban.aif.ru, что в 2026 году на Кубани сотни должностных лиц привлекли к ответственности за пренебрежение правилами охраны труда. В суды направлено порядка ста исков для защиты прав граждан.

По данным прокуратуры региона, всего с начала года на предприятиях было выявлено 2 тысячи нарушений. Также ведомство расследовало 17 несчастных случаев на производстве. По материалам проверок возбудили два уголовных дела, а 287 человек привлекли к ответственности.



Помимо этого, ведомство добивается денежных компенсаций. В 2025–2026 годах суды удовлетворили 26 исков прокуроров на сумму 13,5 млн рублей. В 2023–2024 годах сотрудникам и членам семей погибших выплатили 20 млн рублей.