Средняя зарплата в Краснодарском крае выросла более чем в три раза за 10 лет

12 мая «РИА Новости» сообщило, что Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров России по динамике роста заработных плат за последние 10 лет. Агентство подсчитало это на основе данных государственной статистики. Минимум втрое средние зарплаты выросли в 40 субъектах РФ.

Самый сильный скачок зафиксировали в республиках Марий Эл, Алтай и Удмуртия: с февраля 2016 года по февраль 2026 года средние зарплаты там увеличились в 3,4 раза. Примерно в 3,3 раза они выросли в Курганской и Владимирской областях, Алтайском крае и Татарстане. В 3,2 раза — у жителей Мордовии, Новосибирской, Курской, Липецкой, Брянской и Амурской областей, Забайкальского края и Чувашии. В следующей, четвертой группе из 11 регионов с ростом в 3,1 раза идет Краснодарский край — рядом с Воронежской, Тамбовской и Оренбургской областями.

Важная оговорка: речь идет о номинальном росте, без поправки на инфляцию. С 2016 года накопленная инфляция, по данным Росстата, превысила 90%, а в отдельные годы реальные располагаемые доходы населения и вовсе сокращались.