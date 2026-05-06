16 к 1. Разрыв между богатыми и бедными на Кубани достиг максимума за 10 лет

  © Фото Антона Быкова, Юга.ру
Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные распределения населения по величине среднедушевых денежных доходов. На это обратил внимание журналист Андрей Кошик.

По итогам 2025 года разрыв в уровне между самыми состоятельными и самыми малообеспеченными жителями Краснодарского края достиг максимального значения за последние десять лет. Об этом свидетельствует так называемый коэффициент фондов (или коэффициент дифференциации доходов), который показывает, во сколько раз доходы 10% наиболее обеспеченного населения превышают доходы 10% наименее обеспеченного.

В Краснодарском крае этот коэффициент составил 16. Иными словами, богатейшие 10% жителей Кубани получают в 16 раз больше, чем беднейшие 10%. Более высокий уровень социального неравенства наблюдается лишь в Москве и Санкт-Петербурге, а также в северных ресурсодобывающих регионах, где традиционно высокие зарплаты и значительный разрыв между разными слоями населения.

Минимальное значение коэффициента фондов в Краснодарском крае за последние годы было зафиксировано в 2020 году — тогда разница в доходах составляла 14 раз. А самый низкий показатель за всю историю наблюдений приходится на 1998 год, когда коэффициент равнялся 10.

Как писали Юга.ру, Краснодар и Сочи вошли в пятерку городов России с самыми высокими доходами.

