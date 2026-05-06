16 к 1. Разрыв между богатыми и бедными на Кубани достиг максимума за 10 лет
Коэффициент дифференциации доходов на Кубани обновил десятилетний максимум
Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные распределения населения по величине среднедушевых денежных доходов. На это обратил внимание журналист Андрей Кошик.
По итогам 2025 года разрыв в уровне между самыми состоятельными и самыми малообеспеченными жителями Краснодарского края достиг максимального значения за последние десять лет. Об этом свидетельствует так называемый коэффициент фондов (или коэффициент дифференциации доходов), который показывает, во сколько раз доходы 10% наиболее обеспеченного населения превышают доходы 10% наименее обеспеченного.
В Краснодарском крае этот коэффициент составил 16. Иными словами, богатейшие 10% жителей Кубани получают в 16 раз больше, чем беднейшие 10%. Более высокий уровень социального неравенства наблюдается лишь в Москве и Санкт-Петербурге, а также в северных ресурсодобывающих регионах, где традиционно высокие зарплаты и значительный разрыв между разными слоями населения.
Минимальное значение коэффициента фондов в Краснодарском крае за последние годы было зафиксировано в 2020 году — тогда разница в доходах составляла 14 раз. А самый низкий показатель за всю историю наблюдений приходится на 1998 год, когда коэффициент равнялся 10.
Как писали Юга.ру, Краснодар и Сочи вошли в пятерку городов России с самыми высокими доходами.