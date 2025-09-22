Краснодарский край, Ростовская область и республики Северного Кавказа оказались в конце рейтинга РФ по зарплатам

Краснодарский край занял 65 место в рейтинге по зарплатам

22 сентября «РИА Новости» опубликовали рейтинг регионов РФ по зарплатам. Их рассчитали на основе официальной статистики за апрель-июнь. Для оценки покупательной способности применяли фиксированный потребительский набор из базы Росстата. Республика Адыгея заняла 57 место. Отношение чистой медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг — 2,2. В регионе зарплата составила 45,7 тыс. рублей.

Краснодарский край расположился на 65 строчке с соотношением 2,1. Медианная зарплата — 54,4 тыс. рублей. Ростовская область заняла 72 место с показателями 2 и 49,2 тыс. рублей соответственно. Ставропольский край оказался на 79 месте (1,8 и 44,7 тыс. рублей), Карачаево-Черкесия на 80 месте (1,7 и 37,8 тыс. рублей), Северная Осетия на 81 строчке (1,7 и 37,2 тыс. рублей). Дагестан занял 82 место (1,6, и 35 тыс. рублей), Кабардино-Балкария на 83 месте (1,6 и 37,9 тыс. рублей), Чечня на 84 месте (1,4 и 31,8 тыс. рублей), Ингушетия на 85 строчке (1,4 и 32 тыс. рублей). По России отношение чистой медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг составило 2,6. Зарплата достигла 64,6 тыс. рублей.