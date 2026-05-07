Экс-вратарь ФК «Краснодар» Сафонов во второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов

В матче ПСЖ против «Баварии» воспитанник академии «Краснодар» Матвей Сафонов отбил пять мячей. Теперь он сыграет в финале Лиги чемпионов

Матч закончился ничьей со счетом 1:1, однако благодаря результату первой игры, где ПСЖ выиграл со счетом 5:4, французская команда смогла выйти в финал.

Во время игры Матвей Сафонов отбил пять мячей и пропустил только один — от игрока «Баварии» Гарри Кейна в компенсированное время. Теперь у французской команды есть шанс повторить триумф 2025 года и во второй раз стать победителем Лиги чемпионов — ранее такое удавалось только мадридскому «Реалу» в сезонах 2016/2017 и 2017/2018.

Также отметим, что Сафонов стал первым российским футболистом в истории, которому дважды удалось выйти в финал Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в 19:00 — ПСЖ сыграет против английского «Арсенала».