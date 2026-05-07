Экс-вратарь ФК «Краснодар» Сафонов во второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов
В матче ПСЖ против «Баварии» воспитанник академии «Краснодар» Матвей Сафонов отбил пять мячей. Теперь он сыграет в финале Лиги чемпионов
6 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов — встретились клубы «Бавария» (Германия) и ПСЖ (Франция), в составе которого играет воспитанник академии «Краснодар» Матвей Сафонов.
Матч закончился ничьей со счетом 1:1, однако благодаря результату первой игры, где ПСЖ выиграл со счетом 5:4, французская команда смогла выйти в финал.
Во время игры Матвей Сафонов отбил пять мячей и пропустил только один — от игрока «Баварии» Гарри Кейна в компенсированное время. Теперь у французской команды есть шанс повторить триумф 2025 года и во второй раз стать победителем Лиги чемпионов — ранее такое удавалось только мадридскому «Реалу» в сезонах 2016/2017 и 2017/2018.
Также отметим, что Сафонов стал первым российским футболистом в истории, которому дважды удалось выйти в финал Лиги чемпионов.
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в 19:00 — ПСЖ сыграет против английского «Арсенала».
Напомним, Матвей Сафонов — воспитанник академии ФК «Краснодар». За команду «Краснодара» с 2017 года Сафонов сыграл 175 матчей, в 53 из которых не пропустил ни одного гола. В 2021 году вратарь впервые сыграл за сборную России.
Российский голкипер перешел из ФК «Краснодар» в парижскую команду летом 2024 года за 20 млн евро. По данным сайта Transfermarkt, это стало рекордной суммой, которую любой французский клуб когда-либо платил за вратаря.
В апреле 2025 года Сафонов стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ».
В декабре 2025 года он стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА, отразив четыре пенальти из пяти. Кубок стал шестым трофеем футболиста в ПСЖ. Матвея признали лучшим игроком встречи — четыре подряд отбитых пенальти стали первым подобным случаем на турнирах, которые проводит ФИФА.
